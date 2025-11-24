कौंडण्यपूरला दशक्रिया विधी आटोपल्यावर कच्च्या चिवड्याचा मान; दररोज होतो 50 हजार रुपयांपर्यंत व्यवसाय!
कौंडण्यपूरला एकूण पंचवीस दुकानांमधून जवळपास पन्नास हजार रुपयांचा कच्चा चिवडा विकला जातो, हे विशेष.
Published : November 24, 2025 at 6:09 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 9:02 PM IST
अमरावती : वर्धा नदीच्या तीरावर दशक्रिया विधी करण्याचं धार्मिक आणि पौराणिक दृष्टीनं महत्वाचं स्थान अशी ओळख असलेलं कौंडण्यपूर. अमरावती जिल्ह्यात तिवसा तालुक्यात येणारं हे कौंडण्यपूर तीर्थस्थळ आहे. अमरावती, वर्धा आणि अकोला जिल्ह्यातून याठिकाणी खास दशक्रिया विधीसाठी अनेक जण येतात. दशक्रिया विधी पूर्ण झाल्यावर कच्चा चिवडा खाण्याला मान समजला जातो. दरम्यान, कौंडण्यपूरला एकूण पंचवीस दुकानांमधून जवळपास पन्नास हजार रुपयांचा कच्चा चिवडा विकला जातो, हे विशेष.
कच्च्या चिवड्याचं महत्व काय? : दशक्रिया, पिंडदान या विधीसाठी अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबं सकाळी लवकरच कौंडण्यपूरला येतात. सकाळी आठ-नऊ वाजता याठिकाणी दशक्रिया विधी सुरू होतो. दीड-दोन तासांत विधी आटोपल्यावर एकच कुटुंबातील सर्व नातेवाईक हलका आहार म्हणून याठिकाणी उपलब्ध असणारा कच्चा चिवडा खातात. चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी कौंडण्यपूर गावातील एक-दोघांनी नदी घाटावर कच्चा चिवडा तयार करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या व्यवसायाला प्रतिसाद मिळायला लागला. त्यानंतर आज या परिसरात पंचविशीच्या जवळपास कच्च्या चिवड्याची दुकानं थाटली आहेत. खरंतर दशक्रिया विधी झाल्यावर मान म्हणून कच्च्या चिवड्याची महत्व प्राप्त झालंय, असं याठिकाणी कच्चा चिवडा बनविणारे आणि ग्राम पंचायत सदस्य असणारे आकाश गायकवाड यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले, "विधी करण्यासाठी येणाऱ्या एका कुटुंबातील व्यक्तींसह नातेवाईक असे जवळपास चाळीस ते पन्नास लोक किमान हजार रुपयांचा चिवडा खातात. कच्च्या चिवड्यामुळं आज पंचवीस कुटुंबांना याठिकाणी रोजगार मिळाला आहे. विशेष म्हणजे आमच्या गावातला हा कच्चा चिवडा आज प्रसिद्ध असून या परिसरात येणारे लोकं खास कच्चा चिवडा खाण्यासाठी देखील याठिकाणी येतात," असं आकाश गायकवाड यांनी सांगितलं.
असा तयार करतात कच्चा चिवडा : एक किलो मुरमुरे, अर्धा- एक पाव पोहे तितकेच शेंगदाणे, थोडी बारीक शेव, चमचाभर हळद, एक-दोन चमचे तिखट, सुकलेला कढीपत्ता हे सर्व काही एकत्र करून त्याचं हातानं मिश्रण केलं जातं. अगदी तीन-चार मिनिटांत हा कच्चा चिवडा तयार होतो. कच्चा चिवडा हा तेलकट नसतो, तो हलका आणि पटकन पचायला सोपा असतो.
पितृकार्यासाठी कौंडण्यपूरचं महत्व : "रुक्मिणी मातेचं माहेरघर अशी कौंडण्यपूरची ओळख असली, तरी त्यापूर्वीही या ठिकाणी कौंडण्य ऋषी यांचं हे स्थान असल्याची मान्यता आहे. कौंडण्य ऋषींच्या नामस्मरणनं आणि येथील अध्यात्मिक वातावरणात केलं जाणारं पितृकार्य फलदायी मानलं जातं," असं स्थानिक पुजारी राहुल वाठोडकर महाराज यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. तसंच, "याठिकाणी वर्धा नदीसह वारणा आणि पायानी या नद्यांचा संगम होत असल्यामुळं इथं पितृक्रम करण्याची परंपरा फार पूर्वीपासून रूढ आहे," असं देखील राहुल वाठोडकर महाराज यांनी स्पष्ट केलं.
कार्तिक महिन्यात झालं वर्धा नदीचं पूजन : पितृकार्य करण्यासाठी विदर्भातील महत्वाचं स्थळ असणारं कौंडण्यपूर इथं कार्तिक महिन्याच्या समाप्ती पर्वावर वर्धा नदीचं पूजन करण्यात आलं. रुक्मिणी उत्सव नावानं कार्तिक महिन्याच्या समाप्ती सोहळ्यानिमित्त यात्रा येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरात भरते. अमरावती जिल्ह्यातील ही पहिली यात्रा असून यापुढं विविध ठिकाणच्या यात्रेला प्रारंभ होतो. दरम्यान, "कौंडण्यपूरचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे संपूर्ण अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या परिसराचा धार्मिक, संस्कृतिक, कृषी आणि औद्योगिक दृष्टीनं विकास व्हावा, हाच आमचा प्रयत्न आहे," असं रविराज देशमुख यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
