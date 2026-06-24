नाशिक टीसीएस प्रकरणानंतर सरकारला जाग : कॉर्पोरेट कंपन्यांतील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आता विधिमंडळाची महिला समिती
टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या विनयभंग, लैंगिक अत्याचार, धर्मांतराचा प्रयत्न आणि धार्मिक भावना दुखावल्याच्या कथित प्रकरणानं देशभर खळबळ उडाली. हे प्रकरण राज्य सरकारनं गांभीर्यानं घेतलं आहे.
Published : June 24, 2026 at 7:44 PM IST
मुंबई : नाशिक येथील टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या विनयभंग, लैंगिक अत्याचार, धर्मांतराचा प्रयत्न आणि धार्मिक भावना दुखावल्याच्या कथित प्रकरणानं राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा करत, राज्यातील विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडत असल्याचं समोर आल्याचं सांगितलं. या पार्श्वभूमीवर अशा घटनांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तसेच सध्या लागू असलेले कायदे, नियम आणि कार्यस्थळावरील सुरक्षा यंत्रणांचा आढावा घेऊन आवश्यक बदल सूचवण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
नाशिक प्रकरण अत्यंत गंभीर : भाजपा आमदार चित्रा वाघ यांनी हा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. त्यानंतर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचं नमूद केलं. "नाशिकमधील टीसीएस कार्यालयाशी संबंधित या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित ऑपरेशन मॅनेजरवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडून केला जात आहे. सरकारच्या माहितीनुसार एसआयटीनं तपास जवळपास पूर्ण केला असून अंतिम अहवाल लवकरच सादर केला जाणार आहे. टीसीएस ही देशातील अत्यंत नामांकित आयटी कंपनी असून कंपनी व्यवस्थापनानं तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. कंपनीनं अंतर्गत चौकशीदेखील सुरू केली असून संबंधित प्रकरणातील सर्व बाबी गांभीर्यानं घेतल्या जात आहेत," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
स्पॅनिश कंपनीत अशाच प्रकारच्या घटनांचे आरोप : आमदार मनीषा कायंदे यांनी सोलापूर येथील शासकीय आयटीआय आणि तळेगाव दाभाडे येथील एका स्पॅनिश कंपनीतही अशाच प्रकारच्या घटनांचे आरोप झाल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूर प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक कारवाई केली जाईल, असं स्पष्ट केलं. "तळेगाव दाभाडे येथील प्रकरणात 15 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून संबंधित कंपनी दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल," असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर : या चर्चेत उमा खापरे, नीलम गोऱ्हे आणि माधवी नाईक यांनीही सहभाग घेत कार्यस्थळावरील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याचं मत व्यक्त केलं. राज्यातील आयटी, बीपीओ आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून सरकारच्या नव्या समितीकडून ठोस शिफारसी केल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच नाशिक प्रकरणात नऊ एफआयआर, एसआयटी तपास आणि कंपनीकडून सहकार्य करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. कंपनीनं चौकशीस सहकार्याची भूमिका घेतल्याचं आणि अंतर्गत तपास सुरू केल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.
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