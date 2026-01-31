सुनेत्रा पवार शपथविधी : पार्थ पवार अन् शरद पवारांच्या भेटीनंतर कुटुंबातील गैरसमज दूर झाले : किरण गुजर
सुनेत्रा पवार यांनी आज उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र या शपथविधीची आपल्याला माहिती नसल्याचं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर दोन कुटुंबातील मतभेद बाहेर आले.
Published : January 31, 2026 at 8:01 PM IST
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी आज उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. मात्र सकाळी ज्येष्ठ नेते पवार कुटुंबाचे प्रमुख शरद पवार यांनी मला याबाबतची कल्पना नसल्याचं सांगितलं आणि पवार कुटुंब अजूनही एक नसल्याची चर्चा सुरू झाली. पण तत्काळ अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी बारामतीतील गोविंदबाग इथं जाऊन शरद पवार आणि कुटुंबाची भेट घेतली. पार्थ पवार आणि शरद पवार यांच्यात तब्बल एक तास याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीबाबत अजित पवार यांचे जवळचे नेते किरण गुजर यांनी प्रतिक्रिया देत "एकमेकांच्या मनात जे गैरसमज होते तर दूर झाले आहेत," असं सांगितलं आहे. या भेटीदरम्यान सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, युगेंद्र पवार उपस्थित होते, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
पार्थ पवार आणि शरद पवार भेट : याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अजित पवार यांचे विश्वासू किरण गुजर म्हणाले की, "ही बैठक पूर्वनियोजित नव्हती. विद्या प्रतिष्ठान इथं अजित पवार यांचं स्मारक कुठं करायचं याबाबत चर्चा करण्यासाठी मी गेलो होतो. तिथं पवार कुटुंबीय एकत्र होते. नेमकं सकाळी शरद पवारांना शपथविधीबाबत माहिती नसल्याची बातमी आली. मी असा विचार केला की यामध्ये कुठेतरी कम्युनिकेशन गॅप पडत आहे. काल रात्रीपर्यंत अशी कोणाशीही चर्चा नव्हती. दादांचं निधन झाल्यानंतर पक्षाच्या वतीनं गट नेता निवड आणि इतर प्रक्रिया पार पाडायची असते. पक्षाच्या नेत्यांनी मुंबईच्या लेव्हलवर हा निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुरू केली. लगेचच शपथविधी होणार आहे ही मीडियाच्या माध्यमातून जेव्हा बातमी आली, त्याच्या अनुषंगानं काही चर्चा झाली. वास्तविक पाहता हे शरद पवारांनाच नाही, तर कोणालाच माहीत नव्हतं. हे मीडियाच्या माध्यमातून कळालं. माझ्यासारख्याला असं वाटलं की यात काहीतरी घडतंय यात कम्युनिकेशन गॅप पडतोय आणि हा गॅप दूर होणं गरजेचं आहे. त्यानंतर पार्थ पवार हे त्या ठिकाणी आले आणि सर्व कुटुंबात चर्चा झाली. जे समज गैरसमज होते ते दूर झाले."
दोन्ही पक्ष एक झाले पाहिजे ही दादांची इच्छा : "दोन्ही पक्ष एक झाले पाहिजेत, ही दादांची अंतिम इच्छा आहे. हे मी बोलून देखील दाखवलं होतं, ती पूर्ण करण्याची प्रक्रिया हा सेकंड स्टेपचा भाग आहे. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा वेगळा सब्जेक्ट आहे. हा निर्णय झाल्यावर पुढं कसं जायचं याचं देखील नियोजन झालेला असताना सगळे सकारात्मक असताना अशी चर्चा होताना कामा नये. यातून वेगळा संदेश जातो आणि एकमेकांच्या मनात जे समज गैरसमज होते, ते दूर झाले आहेत," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू आहे, त्याबाबत गुजर यांना विचारलं असता ते म्हणाले, की "दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील. 17 तारखेला बैठक झाल्यानंतर 21 तारखेला दादांनी मला याबाबत बोलून दाखवलं आणि हे मी सांगितलं आहे. पवार कुटुंबातील सर्वच घटकांची दादांची अंतिम इच्छा पूर्ण करण्याची तयारी असेल, तर हा प्रश्न निर्माणच होत नाही. याबाबतचा निर्णय आपल्या कौटुंबीक पातळीवरील जरी असला, तरी राज्य पातळीवरील पक्षाची नेते मंडळींनी बसून ती प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. निश्चितच दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील."
राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा विलिनीकरणाला आक्षेप : अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांचा विलिनीकरणाला आक्षेप असल्याची चर्चा सुरू आहे. याबाबत गुजर यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "कोणाचं काय मत आहे, काय नाही, विचारधारा काय आहे, कोणाला बाहेर पडायचं नाही, पडायचं हे दोन्ही मंडळी एकत्र बसून ठरवतील. दोन्हींनी एकत्र बसून ऑन टेबल बसून दादांची इच्छा आहे, ती पूर्ण करायची. जर पवार फॅमिलीची इच्छा असेल तर त्या अनुषंगानं राज्य नेतृत्व दोन्ही बाजूचं कसं नेतृत्व करायचं हे ठरेल. शरद पवार यांचीही ती इच्छा आहे," असं देखील यावेळी गुजर म्हणाले.
पार्थ पवार बारामतीत थांबले : शरद पवार यांनी शपथविधी बाबतचं वक्तव्य केलं आहे. त्याबाबत गुजर यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "तसं असतं तर पार्थ पवार हे मुंबईला गेले असते, ते इथं थांबलेत ना, आतापर्यंत इथं होते. हा खूप मोठा आघात झाला आहे. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल. याच्यापूर्वी देशात अनेक राज्यात अशी वेळ जेव्हा आली, तेव्हा असे निर्णय त्वरित घेतले गेले. त्या अनुषंगानंच हा निर्णय आहे. त्यामुळे हा निर्णय अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या नेत्यांनी त्यांच्या पातळीवरून केलेला निर्णय आहे. दादांनी जे स्वप्न पाहिलं आहे ते पूर्ण करण्यासाठी पुढची सकारात्मक पावलं उचलली जातील, हा माझा विश्वास आहे. इंदिरा गांधी गेल्या तेव्हा राजीव गांधी यांना किती वेळात शपथ दिली गेली, तुम्ही याचा इतिहास काढून बघा. नंतर अधिवेशन सुरू होणार आहे, त्या पक्षाचा गटनेता नसेल, तर त्याच्या निवडीची प्रक्रिया करावी लागेल. राज्यपातळीच्या निर्णयावर काही निर्णय घेण्याची वेळ तिथल्या प्रमुखावर आली असेल, तर त्यानं तो घेतला. भावना सर्वांना आहेत. पवार कुटुंबाच्या भावनांशी त्या कुटुंबावर झालेल्या आघाताशी अद्याप कोणीही सावरलेला नाही. राजकीय कर्तव्य आणि आपली कर्तव्य आणि आपल्या भावना याची एकत्र सांगड घालता येणार नाही. शपथविधी नंतर सुनेत्रा पवार परत येतील. त्यांची मानसिक अवस्था मला माहीत आहे. त्या कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत. परंतु काही प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात, त्या जर या प्रक्रियेत सहभागी नसत्या तर त्या गेल्या नसत्या. त्या दादांच्या उत्तराधिकारी आहेत. पक्षाच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी जो निर्णय घेतला तो वहिनींनी त्यांच्यापर्यंत जाऊन पूर्ण करणं गरजेचं होतं म्हणून त्या गेल्या. रात्री काही मीटिंग होणार आहेत, त्यासाठी पार्थ पवार यांना तातडीनं मुंबईला जावं लागलं परंतु ते शपथविधीला गेलेले नाहीत, हे लक्षात ठेवा. सुनेत्रा पवार यांना घरातूनच राजकीय पार्श्वभूमी लाभली आहे. चाळीस-पंचेचाळीस वर्षाचा कालावधीत त्यांची राजकारणात गेली आहेत."
