कांजूरमधील रहिवाशांना दिलासा, डम्पिंगच्या मुद्द्यावर उपाययोजनांना सुरूवात, हायकोर्टाचे निर्देश

बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.

Published : December 24, 2025 at 8:31 PM IST

मुंबई : कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडची नातळ सणाच्या मुहूर्तावर तातडीनं पाहणी करण्याचे निर्देश बुधवारी (24 डिसेंबर) मुंबई हायकोर्टानं जारी केलेत. यासंदर्भात तयार केलेली समिती गुरूवारी (25 डिसेंबर) पाहणी करून इथल्या समस्यांबाबत तातडीनं काय उपाययोजना करता येतील?, यावर पुढील आठवड्याभरात आपला अहवाल सादर करेल, असे निर्देश देत हायकोर्टानं यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी 6 जानेवारीपर्यंत तहकूब केलीय. बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान, या मुद्द्यावर महापालिका आयुक्त गंभीर नाहीत, प्रशासनानं जनतेला गृहीत धरू नये, स्वच्छ आणि निरोगी हवेत श्वास घेणं हा देखील लोकांचा मुलभूत अधिकार आहे, हे ध्यानात ठेवा, अशा शब्दांत गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं राज्य सरकारची कानउघडणी केली होती.

हेल्पलाईन आणि तक्रारनिवारण कक्ष सुरू : डम्पिंग ग्राऊंडहून येणारी दुर्गंधी आणि इतर समस्यांकरता तक्रार निवारण कक्ष आणि अहोरात्र सुरू राहणारी हेल्पलाईन तयार करणं, ही कंत्राटदाराची आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ती जर पूर्ण होत नसेल तर आम्हाला कठोर निर्देश द्यावे लागतील, असा इशारा गेल्या सोमवारी हायकोर्टानं दिला होता. त्यानंतर यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीत ही सेवा सुरू झाल्याची माहिती राज्य सरकारकडून हायकोर्टाला देण्यात आली.

डंपिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारची कानउघडणी : कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमुळं मानवी वस्तीवर होणाऱ्या परिणामांवरून मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारची कानउघडणी केलीय. इथल्या लोकांना सध्या काय भोगावं लागतंय याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळं प्रशासनानं सेवा ही लोकांच्या भल्यासाठी करावी. त्याचं व्यावसायिकरण करू नये. डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमताही तितकीच असते. मात्र त्यावर टाकण्यात येणारा कचरा हा कित्येक पटीनं वाढतच जातो. त्यामुळं या परिसरातून निघणारी कचऱ्याची दुर्गंधी मुंबई विमानतळापर्यंत पोहोचण्याची वाट पाहताय का?, असा सवाल न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठानं उपस्थित केला होता. तसंच राज्य सरकारनं कांजूर मार्ग डम्पिंगशी संबधित तक्रार निवारणासाठी तात्काळ 24 तास हेल्पलाईन सुरू करावी. नागरिक ई मेलवरही तक्रार देऊ शकतील, याची सोय निर्माण करावी. याद्वारे दाखल होणाऱ्या तक्रारींवर तासाभरात उत्तर जाणं अनिवार्य करा, अन्यथा आम्हाला कंत्राटदारवर देखरेख ठेवण्याकरता नवं कंत्राट काढावं लागेल, असा सूचक इशारा देत हायकोर्टानं आज यावर राज्य सरकारला सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी वरील माहिती हायकोर्टात सादर केली.

राज्य सरकारची काय आहे भूमिका? : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखरेखीखाली नेमलेल्या समितीनं याचिकाकर्त्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच म्हणणं ऐकून घेतलंय. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलंय की, यासंदर्भात राज्य सरकारनं राज्याच्या मुख्य सचिवांसह पाच सदस्य असलेली समिती स्थापन केलीय. तसंच यासंदर्भात तातडीनं करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत आयआयटी मुंबईसोबतही चर्चा सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून हायकोर्टाला देण्यात आलीय. नगरविकास विभागाचा कारभार हाकणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखरेखीखाली राज्याच्या मुख्य सचिवांना डम्पिंगच्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश हायकोर्टानं यापूर्वीच दिलेले आहेत. त्यामुळं उद्या हीच समिती कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडला जातीनं भेट देणार आहे.

काय आहे प्रकरण? : कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेनं जनहित याचिका दाखल केलीय. त्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या नियोजशून्य कारभारामुळं कांजूर येथील डम्पिंग ग्राऊंडमुळं आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होतोय. यातून भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत.

मुंबई
कांजूर डम्पिंग ग्राऊंड
मुंबई हायकोर्ट
तक्रारनिवारण कक्ष
