मतचोरीचे मोर्चे काढणाऱ्यांना तोंड लपवायला जागा राहिली नाही, बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर विखे पाटलांचा विरोधकांवर हल्लाबोल!

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी बिहार निवडणूक, शहरी भागात बिबट्यांचा वाढलेला वावर आणि आगामी नगरपालिका निवडणुका यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली.

Minister Radhakrishna Vikhe Patil
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2025 at 7:18 AM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील शुक्रवारी संगमनेर तालुक्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी विविध विकासकामांचं भूमिपूजन केलं तसेच, सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संगमनेर तालुक्यातील वनविभागाच्या निसर्ग परिचय केंद्राला भेट दिली. तिथं वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बिबट्यांच्या वाढत्या समस्यांबाबतही चर्चा केली. यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी बिहार निवडणूक, शहरी भागात बिबट्यांचा वाढलेला वावर आणि आगामी नगरपालिका निवडणुका यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली.

'काँग्रेसचं अस्तित्वच संपुष्टात' : "विरोधकांनी खोट्या नॅरेटिव्हचा प्रसार केल्यामुळे लोकसभेत यश मिळवलं आणि त्याच खोट्या नॅरेटिव्हचा आधार घेऊन मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बिहारच्या जनतेनं या विरोधकांना पूर्णतः धोबीपछाड दिला आणि त्यात काँग्रेसचं अस्तित्वच संपुष्टात आलं आहे. महाराष्ट्रातही मतचोरीचे मोर्चे काढणाऱ्यांना तोंड लपवायला जागा राहिली नाही." अशा शब्दांत त्यांनी बिहारच्या निवडणूक निकालांवर प्रतिक्रिया दिली.

'काँग्रेसला आत्मपरीक्षणाची गरज' : विखे पाटील पुढे म्हणाले की, अजून किती दिवस निवडणूक आयोगावर आरोप करणार? काँग्रेस पक्षानं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. त्यांचे नेते परदेशात जाऊन आम्हाला लोकशाहीचे धडे देतात. त्यामुळे आता देशात थांबून आपल्या पक्षाची अधोगती का झाली? याचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. या निवडणुकीनंतर काही प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व देखील संपुष्टात येईल. खोट्या नॅरेटिव्हला राजकारणात आधार नाही. दोनशे पार झाले आहे, त्यामुळे विरोधकांचा 'आर-पार' कार्यक्रम झाला आहे. हा जनतेनं दिलेला कौल आहे, त्याचा आदर करायला शिकलं पाहिजे.

बिबट्यांच्या समस्येवर उपाययोजना : "दिवसेंदिवस बिबट्यांचे हल्ले वाढत चालले आहेत. ही चिंतेची बाब असून लोकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. वनविभागाला यातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून साडेआठ कोटींचा निधी दिला आहे. शहरी भागातील बिबट्याचा शोध घेण्यासाठी एआयचा वापर वन विभागानं करणं गरजेचं आहे. ज्या ठिकाणी बिबट्याचा वावर जास्त आहे, त्या भागात अलार्म बसवण्याची गरज आहे. वनतारानं परवानगी दिली तर या भागातील जास्तीत जास्त बिबटे तिकडे पाठवता येतील." अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.

नगरपालिका निवडणुकांबाबत विखे पाटील काय म्हणाले? : जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांवरही मंत्री विखे पाटलांनी भाष्य केलं. त्यांनी सांगितलं की, तीन पक्षांची मोट बांधण्यात वेळ जात आहे. अध्यक्ष कोणत्या पक्षाचा? नगरसेवकांचं जागावाटप या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. विरोधी लोकांकडे उमेदवार नाहीत. आमचे उमेदवार कोण यावर ते उमेदवारी जाहीर करतील. १७ तारखेपर्यंत आमच्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज भरले जातील. बिहार निवडणूक निकालानंतर आता अहिल्यानगर जिल्ह्यात शतप्रतिशत महायुतीचा विजय होईल.

