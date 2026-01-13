पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर दिल्लीत स्थिरावलो; नितीन गडकरींनी जागवल्या आठवणी
Published : January 13, 2026 at 12:03 PM IST
नागपूर - 'देवाभाऊ विथ तर्री पोहा' हा कार्यक्रम चांगलाच गाजलाय, त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने 'चना पोहा विथ नितीन गडकरी' हा विशेष संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित केला होता, त्यात नितीन गडकरी यांनी भविष्यात नागपूर शहरात साकार होणाऱ्या अनेक महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांची माहिती दिलीय. सुप्रसिद्ध अभिनेत्री गिरिजा ओक यांनी गडकरींची मुलाखत घेतलीय. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी काय काय करता येईल यावर नितीन गडकरी अगदी भरभरून बोलले.
सुरुवातीला दिल्लीत मन रमले नाही, नंतर मात्र दिल्लीचा झालो : कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत गेल्यानंतर मन का रमले नाही यावरती आपल्या भावना बोलून दाखवल्या. मी आमदार असताना कितीही रात्र झाली तरीही मी मुंबईला परत यायचो, पण दिल्लीत कधी मुक्काम करत नव्हतो. परदेशातून रात्री उशिरा दिल्लीला येणाऱ्या विमानांची तिकिटं अर्ध्या किमतीत मिळायची, ते तिकीट विकत घेऊन मुंबईत परत यायचो. मात्र, ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचा अध्यक्ष झालो, त्यावेळी मी दिल्लीत स्थिरावलो. आधी मी असं गर्वाने म्हणायचो की, मी नागपूरचा आणि नागपूर माझं आहे. नागपूरची सर्व जनता माझा परिवार आहे, अशा शब्दांतच नागपूरबद्दल नेहमी ऋण व्यक्त करतो. मात्र, आता दिल्लीच्या वातावरणाशी मी जुळलोय, त्यामुळे फरक राहिला नाही, असंही ते म्हणालेत.
होय, मी खवय्या आहे : रोज मला हजारो आणि शेकडो लोक भेटतात. ते मला विचारतात इतक्या आयडिया तुमच्या डोक्यात कशा येतात, त्यावेळी मी त्यांना सांगतो की, उद्या सकाळी नाश्त्यामध्ये काय खायचं, दुपारी काय जेवायचं आणि रात्रीचा बेत काय करावा एवढाच विचार करत असतो, असंही ते म्हणाले. कोरोना काळामध्ये अनेक चविष्ट रेसिपी शिकलो आणि त्या तयारसुद्धा केल्यात. माझी नातवंडं माझ्या पत्नीला म्हणाले की, आबांनी केलेली डिश फार टेस्टी झाली. मधल्या काळात माझ्या खाण्यावर काही प्रमाणात प्रतिबंध आलेत, तरीदेखील मी खवय्येगिरी सोडली नाही. मात्र, त्यावर अंकुश लावल्याचं नितीन गडकरी म्हणालेत.
कुत्र्याने पहिली निवडणूक जिंकवून दिली : सुरुवातीच्या काळात आम्ही कधीही निवडणूक जिंकायचो नाही. आमच्या उमेदवाराला बोटावर मोजण्याइतकेच मते मिळायची. त्यावेळी सर्वत्र पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आम्ही जिथे महानगरपालिकेची बैठक सुरू असायची तिथे जाऊन मडके फोडत असो, त्यावेळी राजसाहेब भोसले नगरसेवक होते, ते वाड्यामध्ये रात्री कुत्रे सोडून द्यायचे. एकदा रात्री हे सगळे लोक गोळा केले आणि त्यांच्या वाड्यात घुसवलेत. त्यातला कुत्रा एका माणसाला चावला, त्या निवडणुकीत विशेष प्रचार झाला, पाणी मागायला गेलोत की कुत्रा चावतो, त्यावेळी राजासाहेब ती निवडणूक हरले आणि आम्ही जिंकलो अशा अनेक आठवणीना गडकरींनी उजाळा दिलाय.
