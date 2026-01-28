ETV Bharat / state

अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'मृत्यू अपघातीच, त्याचं राजकारण करू नका'

अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. त्यांना या अपघाताचं राजकारण करु नका असं म्हटलंय.

शरद पवार, अजित पवार
शरद पवार, अजित पवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
बारामती - बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर राज्यभर शोककळा पसरली आहे. या घटनेवर सोशल मीडियावर विविध तर्कवितर्क, संशय आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. अजित पवार यांच्या मृत्यूवर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार म्हणाले की, हा मृत्यू अत्यंत दुर्दैवी असून तो निव्वळ अपघात आहे. यामागे कोणतंही राजकारण नाही. त्यामुळे यामध्ये कोणीही राजकारण करू नका असं त्यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे.


शरद पवार यांनी सांगितलं की, या घटनेत राज्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. मात्र काही नेत्यांनी आणि सोशल मीडियावर काही घटकांनी या अपघाताबाबत संशय व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर अपघाताच्या कारणांची सखोल चौकशी होणं आवश्यक असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. दरम्यान, सोशल मीडियावर अफवा पसरवू नयेत, संयम राखावा, असं आवाहनही विविध स्तरातून करण्यात येत आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या अपघाताला केवळ "अपघात" मानण्यास नकार दिला आहे आणि उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या विधानांमध्ये गंभीर प्रश्न उपस्थित केले, "अजित पवार यांच्या मृत्यूची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचं थेट लक्ष असलं पाहिजे.". ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "ते सत्ताधारी पक्षासोबत होते, परंतु कोणीतरी असं विधान केलं होतं की ते भाजपाची साथ सोडतील. अशा परिस्थितीत, हा अचानक झालेला अपघात संशयास्पद आहे." पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आणि या बातमीने त्यांना खूप धक्का बसल्याचे सांगितलं.

जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त केलं. त्यांनी म्हटलं की, अशा शक्तिशाली नेत्याचं निधन हे देशाचे मोठं नुकसान आहे. विमान अपघाताची तांत्रिक किंवा इतर कारणे स्पष्टपणे स्थापित करण्यासाठी पारदर्शक चौकशीची मागणीही त्यांनी केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केलं आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

देश पातळीवरील नेत्यांनी अशा प्रकारे प्रतिक्रिया दिल्यानंतर शरद पवार यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देणं उचित समजलं आणि त्यानुसार त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. खरं तर आज माध्यमांच्यापुढे येण्याची किंवा काही बोलण्याची इच्छाच नव्हती असंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं.

