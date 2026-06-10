छत्रपती संभाजीनगरच्या हवाई वाहतुकीला पुन्हा धक्का; इंडिगोच्या मुंबई-बेंगळुरू विमानफेऱ्यांत कपात
इंडिगोच्या नव्या वेळापत्रकानुसार 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत नवी मुंबई विमानसेवा आठवड्यातून चार दिवस, तर बेंगळुरू विमानसेवा आठवड्यातून तीन दिवसच सुरू राहणार आहे.
Published : June 10, 2026 at 1:26 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमान इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम आता हवाई वाहतुकीवर दिसू लागला आहे. एअर इंडियानं 1 जुलैपासून दिल्ली विमानसेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता इंडिगो कंपनीनंही मुंबई आणि बेंगळुरू विमानसेवेच्या फेऱ्यांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इंडिगोच्या नव्या वेळापत्रकानुसार 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत नवी मुंबई विमानसेवा आठवड्यातून चार दिवस, तर बेंगळुरू विमानसेवा आठवड्यातून तीन दिवसच सुरू राहणार आहे. यापूर्वी गोवा आणि हैदराबाद विमानसेवाही पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम होत असून प्रवासी, उद्योजक आणि पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. हवाई वाहतुकीतील या कपातीमुळे उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पर्यटननगरी छत्रपती संभाजीनगरच्या अडचणीत वाढ : पर्यटनाची राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या हवाई संपर्कासमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमान इंधनाच्या वाढत्या दरांचा फटका विमान कंपन्यांना बसत असून त्यातून शहरातील विमानसेवेच्या फेऱ्यांमध्ये कपात केली जात आहे.
एप्रिल महिन्यात इंडिगोनं गोवा आणि हैदराबादसाठीची विमानसेवा 15 जूनपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सेवा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी होत असतानाच एअर इंडियाने 1 जुलैपासून दिल्ली विमानसेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रवासी, उद्योजक आणि पर्यटन क्षेत्रात निराशा पसरली आहे. दरम्यान, आता इंडिगोनं आणखी एक निर्णय घेत नवी मुंबई आणि बेंगळुरू विमानसेवेच्या फेऱ्यांमध्ये कपात केली आहे. 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत नवी मुंबईसाठीचे दररोजचं विमान आठवड्यातून चार दिवस चालविण्यात येणार आहे. तसंच बेंगळुरू विमानसेवाही आठवड्यातील चार दिवसांऐवजी तीन दिवस सुरू राहणार आहे. या निर्णयामुळे पर्यटन व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पर्यटन आणि उद्योगांवर परिणामाची भीती : विमानसेवा सुरळीत नसल्यास देशी-विदेशी पर्यटकांच्या आगमनावर परिणाम होऊ शकतो. ऐनवेळी उड्डाणे रद्द झाल्यास कमी वेळेत प्रवास पूर्ण करणे कठीण होते. परिणामी अनेक पर्यटक छत्रपती संभाजीनगरला येण्याचे टाळू शकतात, असे मत पर्यटन व्यावसायिक कृष्णा काळदाते यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, औरंगाबाद टुरिझम डेव्हलपमेंट फाउंडेशनच्या सिव्हिल एव्हिएशन कमिटीचे अध्यक्ष सुनील कोठारी यांनी हे बदल तात्पुरते असल्याचं सांगितलं. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विमान इंधनाच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे विमान कंपन्यांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत काही विमानसेवांच्या वेळापत्रकात तात्पुरते बदल करण्यात आले असून सेवा पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
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