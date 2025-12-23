संतोष देशमुख हत्या प्रकरण : मकोका न्यायालयात आरोपींवर 'आरोप निश्चित'; आजच्या सुनावणीत काय काय घडलं?
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी मंगळवारी बीडच्या जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली.
Published : December 23, 2025 at 3:44 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 4:01 PM IST
बीड : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी बीडमधील विशेष मकोका न्यायालयात पार पडली. आजच्या सुनावणीत न्यायालयानं आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित (Charge Frame) केले आहेत. या खटल्यातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. याप्रसंगी विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना खटल्याच्या सद्यस्थितीवर भाष्य केलं.
खंडणीसाठी केली संतोष देशमुख यांची हत्या : या प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगताना ॲड. निकम म्हणाले, "आरोपींच्या खंडणी वसुलीच्या मार्गात संतोष देशमुख यांनी अडथळा निर्माण केला होता. याच रागातून आरोपींनी कट रचून संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या केली. आज याच गुन्ह्याखाली आरोपींवर दोषारोप निश्चित करण्यात आले."
आरोपींकडून खटला लांबवण्याचा प्रयत्न : मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाच्या भूमिकेवर ॲड. निकम यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, "आरोपींच्या वकिलांकडून हा खटला 'D for Delay' (विलंब लावणे) आणि 'D for Derail' (खटला भरकटवणे) करण्याच्या उद्देशानं प्रयत्न केला जात आहे. आजही न्यायालयात जुनीच कारणं देऊन वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, आरोप निश्चितीला आधीच बराच वेळ लागला असून, आता खटला जलदगतीनं चालवणं आवश्यक आहे."
8 जानेवारीला पुढील सुनावणी : न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर आता प्रत्यक्ष पुराव्यांचं काम सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा खटला लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सरकार पक्षाकडून पाठपुरावा केला जात आहे. न्यायालयानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जानेवारी रोजी निश्चित केली आहे. पुढील सुनावणीपासून प्रत्यक्ष साक्षीदारांची उलटतपासणी आणि पुराव्यांचं काम सुरू होणार असल्यानं या खटल्याला आता वेग मिळणार आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण? : 9 डिसेंबर 2024 ला बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृणपणे हत्या झाली होती. आरोपी सुदर्शन घुले, जयराम चाटे, श्रीकृष्ण आंधळे, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, महेश केदार यांनी संतोष देशमुख यांना एका ठिकाणी नेलं. तिथं त्यांनी क्रूरपणे सरपंच संतोष देशमुख यांना मारहाण केली. एवढ्यावर न थांबता आरोपींनी संतोष देशमुख यांना मारहाण करतानाचे फोटो आणि व्हिडिओ आरोपीनं काढले होते. या व्हिडिओत आरोपी प्रत्यक्ष संतोष देशमुख यांना मारहाण करताना दिसत आहेत. हे फोटो जेव्हा पहिल्यांदा माध्यमांमध्ये आले आणि सोशल मीडियावर आले तेव्हा राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. 12 मार्च रोजी या प्रकरणाची पहिली सुनावणी न्यायालयात झाली होती. पोलिसांनी न्यायालयात 1,800 पानांचं चार्जशीट सादर केलं होतं. त्यात ही घटना कशी घडली, नेमके कोणते पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले? याचे तपशील दिलेत. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रभर पडसाद उमटले होते. यानंतर आरोपींची धरपकड सुरू झाली.
