सनद रद्दची कारवाई होताच ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांचा भाजपावर हल्लाबोल, 'ईटीव्ही भारत'ला दिली पहिली प्रतिक्रिया

प्रसिद्ध कायदेतज्ञ ॲड असीम सरोदे यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळं त्यांची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे.

ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 7:25 PM IST

2 Min Read
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारविरोधात सातत्याने भूमिका मांडणारे तसंच शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबाबत उद्धव ठाकरे यांच्याकडून न्यायालयात लढणारे प्रसिद्ध कायदेतज्ञ ॲड असीम सरोदे यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळं त्यांची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे. सोमवारी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा तर्फे असीम सरोदे यांच्या कार्यालयात पत्र पाठवून ही कारवाई केली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

असीम सरोदें यांच्या विरोधात कारवाई - 12 ऑगस्ट 2025 रोजी या प्रकरणात सुनावणी करण्यात आली होती, पण आता असीम सरोदे यांच्या कार्यालयात पत्र पाठवत पत्र मिळाल्यावर पुढील तीन महिन्यापर्यंत त्यांची सनद रद्द करण्यात आली असल्याचं सांगितलं आहे. या विरोधात आता असीम सरोदे हे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडं दाद मागणार आहेत. या प्रकरणामध्ये अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली अ‍ॅड. संग्राम देसाई आणि अ‍ॅड. नेल्सन राजन हे सदस्य असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने या प्रकरणात आता असीम सरोदें यांच्या विरोधात कारवाई केली आहे. ही कारवाई तीन महिन्यांसाठी करण्यात आली आहे. तीन महिन्यानंतर सरोदे पुन्हा वकील म्हणून काम करु शकतात. या प्रकरणात राजेश सुरेश दाभोलकर यांनी तक्रार दाखल केली होती.

प्रतिनिधींनी ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्यासोबत साधलेला संवाद (ETV Bharat Reporter)

काय आहे प्रकरण? - कारवाईबाबत असीम सरोदे म्हणाले, "गेल्या २५ वर्षांपासून अन्यायग्रस्त लोकांना मी मदत करत आहे. लोकांसाठी मी विविध विषयात काम केलं आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाढली पाहिजे तसेच न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढला पाहिजे म्हणून मी काम करत असून, एका पत्रकार परिषदेत राज्याचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याबाबत मी एक विधान केलं होतं. त्यामुळं माझ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे."

बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडे दाद मागणार - "बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाकडून हा निर्णय देण्यात आला आहे. माझ्याविरोधात तक्रार करणारे राजेश सुरेश दाभोलकर हे भाजपाचा कार्यकर्ते आहेत. त्या विधानाचा तुम्ही जो अर्थ काढला तो चुकीचा आहे, असं सुद्धा मी याचिकेत म्हटलं आहे. ते विधान जेव्हा मी बोललो तेव्हा भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल नव्हते. ते विधान मी पुन्हा म्हणणार कारण हे वास्तव आहे. तो शब्द शिवी आहे का? राज्यपाल यांचा अपमान झाला तर त्यांनी माझ्यावर केस करावी, पण त्यांनी न करता एका व्यक्तीने तक्रार दाखल केली आणि त्यावर ही कारवाई करण्यात आली. या विरोधात मी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडे दाद मागणार आहे. तसेच येत्या 12 तारखेपासून शिवसेना पक्ष फुटी तसेच चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जी काही सुनावणी होणार आहे, त्या सुनावणीचं विश्लेषण देखील मी करणार आहे," अशी भूमिका वकील असीम सरोदे यांनी मांडली.

