गडचिरोलीला देशाचं ग्रीन स्टील हब बनवणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं प्रतिपादन
नागपूरमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज परिसरात अॅडवांटेज विदर्भ 2026 खासदार औद्योगिक महोत्सव सुरू आहे. याला राज्यातील अनेक नेत्यांनी आणि उद्योजकांनी उपस्थिती लावली.
Published : February 7, 2026 at 3:02 PM IST
नागपूर : विदर्भातील नक्षल प्रभावित गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख ग्रीन स्टील हब ऑफ इंडिया अशी तयार करणार आहे. गडचिरोलीमध्ये स्टील विषयक इकोसिस्टीम तयार करून चीनपेक्षा कमी दराचं स्टील संपूर्ण जगाला उपलब्ध करून देऊ, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ परिसरात असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंटच्या वतीनं आयोजित अॅडवांटेज विदर्भ 2026 खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ते उपस्थित लोकांना संबोधित करत होते.
राज्यात वेगवेगळे मॅग्नेट (हब) तयार करून त्या शेजारचे जिल्हे विकसित करण्याचा उद्देश आहे, असं सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिंद्रा & महिंद्रा लिमिटेडनं केलेल्या इंटिग्रेटेड ऑटोमोबाईल फॅसिलिटीबद्दल त्यांनी विशेष कौतुक केलं. यावेळी ते म्हणाले "2028 मध्ये काम सुरू करण्याची शक्यता असून पंधरा हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. याशिवाय सोलर मॉड्यूलमध्ये देशातली सर्वात मोठी इकोसिस्टीम नागपुरात तयार होत असून एक लाख रोजगार निर्मिती या माध्यमातून होणार आहे. अमरावती इथल्या यशस्वी इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्कच्या धर्तीवर दुसरा पार्क पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत तयार होणार असून अमरावती एअरपोर्ट नजीक एव्हिएशन स्कूल तयार होत आहे. यामुळं यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम आणि अकोला जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणावर लाभ होणार आहे. भविष्यातील जीसीसी लाट लक्षात घेता औद्योगिक धोरण महत्त्वाचं आहे." तसंच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याशिवाय नळगंगा प्रकल्प, जल नियोजन, फूड प्रोसेसिंग, गॅस बेस्ड इंडस्ट्री या विषयांवर देखील सविस्तर चर्चा केली.
उद्योगांना लागणारं मनुष्यबळ तयार करण्याची आवश्यकता : विदर्भात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असून उद्योग येऊ घातलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांना लागणाऱ्या कौशल्ययुक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बोलून दाखवली. याशिवाय विदर्भ क्षेत्राच्या एकंदर विकासासाठी आणि गरिबी निर्मूलनासाठी उद्योगधंद्यांच्या वाढीच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. विदर्भाच्या विशिष्ट जिल्ह्यांची बलस्थानं ओळखण्यावर त्यांनी भर दिला. कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये कॉटन बेस्ट इंडस्ट्री तयार करता येईल, असं त्यांनी सुचवलं. याचप्रमाणं सर्व जिल्ह्यांची बलस्थानं ओळखली तर निर्यात आधारित उद्योग तयार होतील असं गडकरी म्हणाले. गडचिरोलीच्या सर्वोत्तम दर्जाच्या आयरन ओरचा उल्लेख करत त्यांनी गडचिरोलीमध्ये जगाचं स्टील हब होण्याचं सामर्थ्य आहे. याशिवाय त्यांनी असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटतर्फे राज्य सरकारला पर्यटन विषयक शिफारसींचे औद्योगिक धोरणात यशस्वी समावेश झाल्याबद्दल कौतुक केलं.
देशाच्या विकासात विदर्भाचं योगदान : राज्याचे उद्योग सचिव पी अन्बलगन यांनी राज्यात होऊ घातलेल्या तीन औद्योगिक क्लस्टरबद्दल माहिती देत 2047 पर्यंत विदर्भ मोठ्या प्रमाणात देशाच्या विकासात योगदान देईल असं सांगितलं. तत्पूर्वी असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी प्रास्ताविकातून मागील दोन खासदार औद्योगिक महोत्सव यांचा आढावा घेत यादरम्यान मिळवलेल्या उपलब्धी उपस्थित सर्वांना सांगितल्या. एआयडीच्या माध्यमातून जीसीसी आणि बांबू विषयक प्रस्ताव मंजूर करून ते सरकारनं औद्योगिक धोरणात सामील केलं. याशिवाय शंभर एकरवर ग्लोबल स्किल युनिव्हर्सिटीचं कार्य प्रगतीपथावर असून मनपा, एआयडी व टाटा स्ट्राइड हे देखील एकत्रितपणे विविध उपक्रम राबवत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय यंदा अॅडवांटेज विदर्भचे स्वरूप अधिक व्यापक असल्याचे सांगून 370 स्टॉल तीन दिवस बिजनेस आणि भव्य एक्सपो याशिवाय संध्याकाळच्या वेळी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम यांचा अंतर्भाव असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
भारत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था : अदानी उद्योग समूहाचे संचालक जित अदानी हे देखील यावेळी उपस्थित होते. "केंद्रीय अर्थसंकल्पातील दूरदृष्टीपूर्ण आणि सकारात्मक धोरणांमुळं भारत 2047 पर्यंत सातत्यानं आर्थिक प्रगती साधत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होऊ शकतो," असा विश्वास जित अदानी यांनी व्यक्त केला.
पहिल्याच दिवशी 4 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या : पहिल्याच दिवशी चार महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यातला पहिला करार सुपरस्मेलटर्स लिमिटेड यांचा असून ते पोलाद उद्योगात दहा हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. याचा लाभ गडचिरोलीसह, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांना देखील होईल. महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड आगामी दहा वर्षात 15 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असून नागपूरमध्ये ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक आणि ट्रॅक्टर यासाठी इंटिग्रेटेड हब तयार करणार आहे. याचा विस्तार नाशिक आणि संभाजीनगर येथे देखील होणार असून यामुळं मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. याशिवाय एन-मोटिव इंडिया आणि जीआयबीसी आणि एआयडी दरम्यान करार करण्यात आले.
