माणसांप्रमाणं झाडांची केली जाणार आरोग्य तपासणी : नागपूर महापालिकेनं आणलं अत्याधुनिक मशीन
अत्याधुनिक मशीननं आता झाडांचं आरोग्य तपासण्यात येणार आहे. नागपूर महापालिकेनं झाडांचं आरोग्य तपासण्यासाठी मशीन आणलं आहे.
Published : June 10, 2026 at 8:11 PM IST
नागपूर : ज्या-प्रमाणं माणसांची आरोग्य तपासणी केली जाते, त्याचप्रमाणं झाडांच्या आरोग्याचे नियमित परीक्षण केलं जाते. यामध्ये झाडांचं वय आणि त्याची होणारी वाढ, पानं, फांद्या, खोडं, मुळं यावर रोग किंवा किडींचा प्रादुर्भाव झालाय का याची तपासणी करण्यासाठी नागपूर महापालिकेनं पुढाकार घेतला. तंत्रज्ञानान परिपूर्ण विकसित यंत्रणा नागपुरात आणण्यात आलेली आहे. महापौर निता ठाकरे, उपमहापौर लिला हाथीबेड यांच्यासह मनपाचे आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांच्या उपस्थितीत वृक्षांची आरोग्य तपासणीसाठी नवीन मशीनचं लोकार्पण करण्यात आलं.
अनेकदा झाडांच्या मुळांना झालेली हानी, खोडा तील कुज, असंतुलित वाढ किंवा बांधकामामुळे निर्माण झालेला धोका वेळेवर लक्षात येत नाही. त्यामुळे अनेकदा दुर्घटना घडत असतात. मात्र, आता 'एआय' आणि अत्याधुनिक 'लायडार' या तंत्रज्ञानच्या मदतीनं वृक्षांची वैज्ञानिक तपासणी केली जाणार आहे. झाडांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नागपूर महानगरपालिकेनं मशीन घेतलं असून बुधवारी याचं लोकार्पण करण्यात आलं.
प्रत्येक वृक्षाचा स्वतंत्र डिजिटल रेकॉर्ड : 'एआय' आणि अत्याधुनिक 'लायडार' तंत्रज्ञान वापरून स्कॅनिंगद्वारे वृक्षांचं डिजिटल मॅपिंग केलं जाते. या प्रक्रियेत प्रत्येक वृक्षाचा स्वतंत्र डिजिटल रेकॉर्ड आणि त्रिमितीय नमुना तयार केला जातो. या तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येक वृक्षाचं अचूक वय, स्थान, प्रजाती याची माहिती होणार आहे. झाडांची आरोग्यस्थिती, संरचनात्मक मजबुती तसेच पर्यावरणीय योगदान याची सविस्तर माहिती प्राप्त करता येणार आहे. धोकादायक स्थितीत असलेल्या वृक्षांवर तातडीनं उपचार, छाटणी किंवा इतर आवश्यक उपाययोजना करता येणार आहेत. यामुळे पावसाळ्यात झाडं कोसळण्याच्या घटना कमी होण्यास मदत होईल.
वृक्षांची देखभाल अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीनं करता येणार : स्माईल कौन्सिल उपक्रमाअंतर्गत महत्वाकांक्षी योजना प्रायोगिक स्तरावर राबवण्यात येणार असून याची जबाबदारी 'खासगी कंपनीकडं सोपवण्यात आली आहे. प्रकल्पामुळे प्रत्येक वृक्षाचं डिजिटल हेल्थ कार्ड तयार होणार आहे. त्यामध्ये झाडाची प्रजाती, वय, आरोग्य, संरचना, धोका पातळी आणि आवश्यक उपाययोजनांची माहिती नोंदवण्यात येणार आहे. सुरवातीला 5 हजार वृक्षांचं डिजिटल हेल्थकार्ड तयार करण्यात येणार आहे. 30 ते 40 किमीच्या गतीनं धावणाऱ्या वाहनातून हे डिजिटल हेल्थ कार्ड तयार होणार. त्यामुळे वृक्षांची देखभाल अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीनं करता येणार आहे.
झाडांचं आरोग्य ओळखून उपचार : पावसाळ्याच्या काळात अनेकदा रस्त्याच्याकडंला असलेली झाडं कोसळून जीवितहानी होते. तर वाहनांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. वाहतूकही विस्कळीत होते. झाडांच्या मुळांना झालेली हानी, बांधकामामुळे निर्माण झालेला धोका किंवा खोडामध्ये कुज हे वेळेवर लक्षात येत नसल्यानं अशा दुर्घटना घडतात. आता अश्या दुर्घटनांना आळा घालता येणार आहे. कारण नागपूर महापालिकेनं एक अत्याधुनिक उपकरण विकत घेतलं आहे.
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