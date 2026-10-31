चार ऐतिहासिक किल्ल्यांवर 80 सुरक्षारक्षक; गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी निधीची व्याप्ती वाढली
‘मराठा लष्करी भूप्रदेश’ या संकल्पनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आणि खांदेरी, तसेच तामिळनाडूतील जिंजी किल्ल्याचा समावेश आहे
Published : October 31, 2026 at 8:59 AM IST
मुंबई : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रतापगड, राजगड, साल्हेर आणि खांदेरी या चार ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या सुरक्षेसाठी 80 कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळामार्फत 11 महिन्यांसाठी ही सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी 2 कोटी 93 लाख 86 हजार 720 रुपयांच्या खर्चाला शासनानं प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी (30 ऑक्टोबर) जारी करण्यात आला.
भारतातील ‘मराठा लष्करी भूप्रदेश’ या संकल्पनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आणि खांदेरी, तसेच तामिळनाडूतील जिंजी किल्ल्याचा समावेश आहे. या किल्ल्यांना जागतिक वारसा मानांकन मिळाले आहे. त्यापैकी राजगड, साल्हेर, प्रतापगड आणि खांदेरी हे राज्य संरक्षित स्मारक आहेत. या ऐतिहासिक वास्तूंचे संरक्षण करणे आणि परिसरात घडणाऱ्या अनुचित घटनांना आळा घालणे, हा सुरक्षा व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश असल्याचं शासनाने स्पष्ट केलं आहे.
प्रत्येक किल्ल्यावर 20 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती :
प्रत्येक किल्ल्यावर 19 सुरक्षारक्षक आणि एक सुरक्षा पर्यवेक्षक, असे एकूण 20 कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार चारही किल्ल्यांवर मिळून 80 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल. सुरक्षारक्षकांच्या सुविधेसाठी पुरातत्त्वविषयक नियमांचं पालन करून पोर्टेबल केबिनही उभारण्यात येणार आहेत.
कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्थेचाही विचार :
चारही किल्ल्यांसाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याचाही शासनाचा विचार आहे. यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे सुरक्षा मॉडेल, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी), सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) तसेच अन्य राज्यांतील सुरक्षा धोरणांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
या संदर्भात सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या संचालकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी तात्पुरत्या व्यवस्थेसोबतच दीर्घकालीन सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याच्या दिशेनंही शासनाने पाऊल उचललं आहे.
गड-किल्ले, मंदिरे आणि स्मारकांच्या संवर्धनासाठी तीन टक्के निधी :
राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे आणि संरक्षित स्मारकांच्या जतन व संवर्धनासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत तीन टक्के निधी देण्याच्या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय महत्त्व असलेल्या असंरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनाची कामंही या निधीतून करता येणार आहेत.
नव्या निर्णयानुसार, 11 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना पुरातत्त्व विभागाच्या सहाय्यक संचालक स्तरावर तांत्रिक मान्यता दिली जाणार आहे. तर 21 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांसाठी पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या संचालकांची तांत्रिक मान्यता आवश्यक असेल. सर्व कामांच्या देखरेखीची अंतिम जबाबदारी संचालकांकडे सोपविण्यात आली आहे.
'जागतिक वारसा किल्ल्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य' :
जागतिक वारसा यादीत समावेश झालेल्या किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात चार किल्ल्यांवर 80 सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती केली जाणार असून, 11 महिन्यांसाठी ही व्यवस्था असेल. भविष्यात कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी विविध पर्यायांचा अभ्यास सुरू आहे. तसेच गड-किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी तीन टक्के निधीची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय महत्त्व असलेल्या असंरक्षित वास्तूंचेही जतन व संवर्धन करता येणार आहे. - नंदा राऊत, उपसचिव, महाराष्ट्र शासन (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग)