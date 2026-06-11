पेढा प्रकरणानंतर प्रशासन खडबडून जागे, शिर्डीत हॉटेल रेस्टॉरंटच्या किचनचीही होणार तपासणी
साईभक्तांच्या श्रद्धेशी आणि आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या निकृष्ट पेढा विक्री प्रकरणानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. FDAच्या कारवाईनंतर नगरपंचायतही हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या स्वयंपाकगृहांची तपासणी करणार आहे.
Published : June 11, 2026 at 1:58 PM IST
शिर्डी - साईभक्तांना प्रसाद म्हणून विकल्या जाणाऱ्या पेढ्यांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आता प्रशासनही सतर्क झाले आहे. निकृष्ट दर्जाचे तसंच अतिप्रमाणात साखर असलेले पेढे विक्रीस ठेवल्याचं प्रकरण समोर आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन FDA कारवाईला लागले असून आता शिर्डी नगरपंचायतीकडून हॉटेल, रेस्टॉरंटच्या किचनचीही पाहणी करण्यात येणार आहे.
माध्यमांनी पेढा विक्रीतील अनियमितता उघडकीस आणल्यानंतर या प्रकरणाला वेग आला आहे. अनेक ठिकाणी विकल्या जाणाऱ्या पेढ्यांवर उत्पादन तारीख, अंतिम मुदत Expiry Date किंमत तसंच सेवनासाठीची वैधता यांचा उल्लेख नसल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे भाविकांच्या श्रद्धेशी आणि आरोग्याशी खेळ होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, हा प्रकार गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असल्याचा आरोप होत असताना, अन्न व औषध प्रशासनाने यापूर्वी कारवाई का केली नाही, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी भाविकांच्या जीवाशी आणि भावनांशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली. तसंच अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीचं कौतुक करत त्यांना या विभागात अधिक काळ कार्यरत ठेवण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
अहिल्यानगरचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनीही भाविकांची फसवणूक होणे अयोग्य असल्याचं सांगत शिर्डी नगरपंचायतीकडून आता शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंटची तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. शिर्डीत येणाऱ्या लाखो भाविकांची विविध मार्गांनी फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत असतात. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नगरपंचायत आणि प्रशासन कारवाई करत असल्याचा दावा करत असले, तरी फसवणुकीचे नवनवे प्रकार उघड होत असल्यानं अधिक कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाईची गरज व्यक्त केली जात आहे. भाविकांच्या सुरक्षेसाठी आणि विश्वास टिकवण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची शिर्डीत आवश्यकता असल्याची चर्चाही नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
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