आदिवासी कष्टकऱ्यांच्या मोर्चाबाबत प्रशासन असंवेदनशील; डाव्या वादळाचा आक्रमक पवित्रा, जिल्ह्यातील गावागावातून कार्यकर्ते पालघरमध्ये
पालघर जिल्ह्यात आदिवासी, कष्टकऱ्यांचं लाल वादळ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकत आहे. जल जंगल जमीन मुद्यावर जिल्हाभरातील आदिवासी कामगार मोठ्या संख्येनं कूच करत आहेत.
Published : January 21, 2026 at 1:38 PM IST
पालघर - आदिवासी, कष्टकरी, शेतकऱ्यांनी जल, जंगल, जमीन या या प्रश्नावर ६० किलोमीटरचा मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. परंतु जिल्हा प्रशासनानं डाव्यांच्या या प्रश्नांकडं फारशा गांभीर्यानं पाहिलं नाही. त्यामुळे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून, त्यांनी आता आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. पालघर जिल्ह्यातील गावा-गावांतून वाड्या-वस्त्यावरून आता शेतकरी, कष्टकरी पालघरकडे यायला निघाले असून, पालघर-बोईसर मार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. पालघर शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं आमदार विनोद निकोले, कॉम्रेड अशोक ढवळे, मरियम ढवळे, किरण गहला, चंद्रकांत घोरखना, रडका अलगंडा, लक्ष्मण डोंबरे, लहानी दौडा, प्राची हातिवलेकर, सुनीता शिंगडा, अमृत भावर, चंदू धांगडा, यशवंत बुधर, गणेश दुमाडा, हर्षल लोखंडे आदींच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला.
साठ किलोमीटरचा लाँगमार्च - चारोटी-मनोर-पालघर असा लाँग मार्च होता. १९ तारखेला निघालेला लॉन्ग मार्च जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दाखल झाल्यानंतर डाव्यांच्या या प्रश्नावर चर्चा करण्याबाबत प्रशासनानं उदासीनता दाखवली. दोन दिवस चाललेल्या हजारो गरीब, शेतकरी, महिला आणि पुरुषांसोबत प्रशासनानं थोडीही संवेदनशीलता दाखवली नाही. पालघर प्रशासन आणि पोलिसांनी आंदोलकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विस्तीर्ण आवारात मुक्काम करण्यापासून रोखलं. त्यामुळे आंदोलन संतप्त झालं. या ठिकाणी पूर्वी आंदोलकांना मुक्काम करण्याची परवानगी दिली जात होती. आत्ताच ती का दिली नाही, असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला; परंतु प्रशासनानं त्यावर कोणतंही उत्तर न देता ती मागणी आमान्य केली.
घेराव, मार्ग रोखला - आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरचा पालघर-बोईसर दरम्यानचा महत्त्वाचा मार्ग आंदोलकांनी रोखून धरला. आदिवासी, कष्टकरी, शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले असून त्यांनी आपल्या बारा मागण्या अगोदरच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवल्या होत्या. या मागण्यांबाबत वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही निर्णय न झाल्यानं अखेर सुमारे ३५ हजार लोकांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला.
‘गेल्या तीन दिवसांपासून हजारो आदिवासी कष्टकरी शेतकरी ६० किलोमीटर पायी चालत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आले; परंतु जिल्हा प्रशासनानं संवेदनशीलता दाखवली नाही. आंदोलकांच्या मागण्याबाबत प्रशासन उदासीन आहे. त्यामुळे प्रशासनाला जागा आणण्यासाठी गावा-गावातून, वाड्या-वस्त्यावरून आणखी कार्यकर्त्यांनी पालघरमध्ये आंदोलनात सहभागी व्हावे. - कॉम्रेड विनोद निकोले, आमदार
प्रशासनाच्या दडपणाने आंदोलक संतप्त - प्रशासन आंदोलकांवर दडपण आणत असल्यानं आता आंदोलकही संताप झाले आहेत. आता गावा-गावांतून आणखी कुमक मागवली जात आहे. त्याचा परिणाम पालघर शहरातील जनजीवनावर होत आहे. पालघर-बोईसर दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांना खारेकुरण, दापोली, उमरोळी, कोकणेर, नागझरी, अथवा मनोर शिलारमार्गे प्रवास करणे भाग पडणार आहे. या आंदोलनामुळे पालघर येथील जीवन विकास संस्थेच्या दोन शाळा, दांडेकर महाविद्यालय तसंच आनंदाश्रम इंग्लिश स्कूल या शाळेतील विद्यार्थ्यांना पालकांना गैरसोयीला सामोरं जावं लागत आहे.
परीक्षांच्या काळात अडथळे - विशेष म्हणजे यापैकी काही शाळांची चाचणी परीक्षा सुरू असताना पालकांना आपल्या पाल्यांना शाळेत पोहोचवणं कठीण झालं आहे. पालघर-बोईसर मार्गावरील सहा आसनी रिक्षा सेवा व एसटी सेवा पूर्णपणे बंद आहे. डाव्यांच्या आंदोलनाला जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील लोकांकडून पाठिंबा मिळत आहे.
