साकुरीत डुकरांचं कलिंग सुरू; आफ्रिकन स्वाईन फीव्हर प्रसारामुळे प्रशासन सतर्क, 10 किमी परिसर नियंत्रणाखाली

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकुरी गावात आफ्रिकन स्वाईन फिव्हरचा शिरकाव झाल्यानं कलिंग सुरू केलंय. गावात 20 ते 25 डुकरांचा अचानक मृत्यू (Pig Deaths) झाला आहे.

Pig in Ahilyanagar
राहाता तालुक्यातील डुकरांमध्ये आफ्रिकन स्वाईन फीव्हरचे संक्रमण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 10, 2025 at 3:29 PM IST

अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील साकुरी गावात डुकरांमध्ये आफ्रिकन स्वाईन फिव्हरचं (African Swine Flu) संक्रमण झाल्याचं निश्चित झाल्यानंतर प्रशासनानं तत्काळ उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अलीकडं गावात काही डुकरे संशयास्पदरित्या मृत आढळली. त्यांचे नमुने तपासणीसाठी भोपाळ येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. प्राप्त अहवालानुसार सर्व नमुने पॉझिटिव्ह निघाल्याने विभागाला सतर्कतेचा इशारा मिळाला आहे. गावात गेल्या काही दिवसात सुमारे 20 ते 25 डुकरे मृतावस्थेत सापडली आहेत. संक्रमणाची शक्यता असलेल्या जिवंत डुकरांचेही वैज्ञानिक पद्धतीने कलिंग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

शासनाकडून प्रति किलो नुकसानभरपाई : या पार्श्वभूमीवर बाधित भागात डुक्कर मांस विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच संपूर्ण दहा किलोमीटरचा परिसर सनियंत्रण क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. रॅपिड रिस्पॉन्स पथके गावात सक्रिय असून सोडियम हायपोक्लोराइट आणि इतर निर्जंतुकीकरण द्रव्यांची फवारणी सातत्याने केली जात आहे. मृत डुकरांच्या सुरक्षित विल्हेवाटीसाठी ग्रामपंचायतीचे कर्मचारीही पथकांसोबत काम करत आहेत. बंदिस्त वराहपालनातील डुकरांचे वजन घेऊन प्रति किलो नुकसान भरपाई शासनाकडून देण्याचंही निश्चित करण्यात आलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना डॉ. सोपान तांबे (ETV Bharat Reporter)



डुक्कर मांसाचा वापर टाळावा : आफ्रिकन स्वाईन फीव्हर (ASF) आणि स्वाईन फ्लू या दोन्ही आजारांच्या नावांमध्ये साम्य असले तरी दोन्हीचे स्वरुप पूर्णपणे वेगळे आहे. ASF हा फक्त डुकरांना बाधित करणारा विषाणूजन्य आजार असून माणसांना त्याचा कोणताही धोका नसतो. तरीही सुरक्षिततेसाठी काहीकाळ डुक्कर मांसाचा वापर टाळावा असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. दुसरीकडं स्वाईन फ्लू हा H1-N1 इन्फ्लूएंझा विषाणूमुळं होतो. प्रारंभी तो डुकरांमध्ये आढळत होता. नंतर त्याचं संक्रमण माणसात झालं. आफ्रिकन स्वाईन फीव्हरमुळं माणसात संक्रमण होत नाही. त्यामुळं नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये असं पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सोपान तांबे यांनी सांगितलं.



परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष : साकुरी गावातील वराहपालन बंदिस्त असल्यामुळं संक्रमण लवकर ओळखता आलं. भटकी डुकरे बाधित झाली असती तर परिस्थिती गंभीर झाली असती, असं पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सोपान तांबे यांनी सांगितलं. सध्या प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून सर्व प्रतिबंधक उपाय तत्परतेने अंमलात आणत आहे.

