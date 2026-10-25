हिंजवडी मेट्रो, रस्ते आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नांवरून आदित्य ठाकरे आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह
रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी, रखडलेली मेट्रो आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली.
Published : October 25, 2026 at 10:30 PM IST
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी, रखडलेली मेट्रो आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. निधी जाहीर करून प्रश्न सुटत नाहीत, तर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे महत्त्वाचे आहे, असे सांगत त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच राज्यातील वृक्षतोड आणि विकासकामांच्या नावाखाली पर्यावरणाचे होणारे नुकसान यावरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी 426 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर : हिंजवडी परिसरातील रस्त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी 6 सप्टेंबर रोजी आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी 426 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. मात्र, निधी जाहीर होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झालेली नसल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. केवळ निधीची घोषणा करून चालणार नाही, तर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून कामाला सुरुवात झाल्याची खात्री करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आयटी पार्कमधील हजारो कर्मचारी, कंपन्या आणि स्थानिक रहिवाशांना दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असताना प्रशासनाकडून ठोस पावले का उचलली जात नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
प्रत्यक्षात मेट्रो सुरू होण्याचे नाव घेत नसल्याची टीका : हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पाच्या विलंबावरही ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. गेल्या काही महिन्यांपासून मेट्रो सुरू होण्याच्या तारखा पुढे ढकलल्या जात असल्याचे सांगत जुलैपासून नोव्हेंबरपर्यंतच्या तारखांची चर्चा सुरू असली, तरी प्रत्यक्षात मेट्रो सुरू होण्याचे नाव घेत नसल्याची टीका त्यांनी केली. हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रो महत्त्वाची असताना प्रकल्पाच्या विलंबामुळे नागरिकांचे हाल होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार विकासकामांसाठी विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे सांगितले जाते; पण प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता हे विशेष लक्ष म्हणजे दुर्लक्ष आहे का, असा सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
मोठ्या उद्योगपतीचे नाव असते तर प्रश्न एका रात्रीत सुटले असते : उद्योगपती अदानी यांचे नाव घेत त्यांनी, एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीचे नाव असते तर प्रश्न एका रात्रीत सुटले असते, अशी टीका केली. सर्वसामान्य नागरिकांच्या पाणी, रस्ते आणि वाहतुकीच्या समस्यांबाबत सरकारनेही तितक्याच तत्परतेने निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राज्यात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरूनही आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला लक्ष्य केले. कर्जत-भीमाशंकर परिसरातील जंगलतोडीची पाहणी करण्याचा आपला मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हेही पाहणीसाठी जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारने तीनशे कोटी वृक्षलागवडीची घोषणा केली : ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्यासह राज्यातील विविध भागांतील पर्यावरणीय प्रश्नांचा उल्लेख करत, अदानी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी झाडांची कत्तल सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या आरोपांबाबत संबंधितांकडून प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. सरकारने तीनशे कोटी वृक्षलागवडीची घोषणा केली होती; मात्र ही झाडे नेमकी कुठे लावली, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी वृक्षलागवडीच्या दाव्यांवरही टीका केली. केवळ कागदोपत्री किंवा ऑनलाइन नोंदी करून पर्यावरणाचे संरक्षण होत नाही, तर प्रत्यक्षात झाडे जगवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. राज्याचा विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल राखला गेला पाहिजे; अन्यथा महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्याचा धोका असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, परिसरातील सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या नदीच्या प्रदूषणाच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करून हा प्रश्न पुढे नेण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे हिंजवडीतील रस्ते, वाहतूक, मेट्रो आणि नदी प्रदूषणाच्या प्रश्नांवरून आगामी काळात राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
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