हिंजवडीतील खड्डे, वाहतूक कोंडीवरून आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्ला; 'मिसिंग लिंक'बाबत म्हणाले, “100 वर्षांपूर्वीचा रस्ता वाटतोय..”
हिंजवडीतील खराब रस्ते, वाहतूक कोंडीविरोधात स्थानिक नागरिक व आयटी अभियंत्यांनी काढलेल्या आंदोलनात शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी सहभागी होत सरकारवर संताप व्यक्त केला.
Published : September 6, 2026 at 6:27 PM IST
पुणे : हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक कोंडी आणि खड्ड्यांच्या समस्यांकडे प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आज स्थानिक नागरिक आणि आयटी अभियंत्यांनी जोरदार मोर्चा काढला. मूलभूत सुविधा मिळत नसल्यानं नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. या आंदोलनात शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनीही सहभागी होत आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. “मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना मोर्चा काढावा लागत असेल, तर या सरकारचा काय कारभार समजायचा?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हिंजवडीसारख्या देशातील महत्त्वाच्या आयटी हबमध्ये रस्ते, खड्डे, पाणी आणि वाहतूक कोंडी यांसारख्या प्राथमिक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“काही दिवसांपूर्वी 20 उद्योगपती आणि 20 उद्योजक त्यांचे उद्योग इतरत्र हलवण्याच्या विचारात होते. तिथे त्यांना कचरा आणि रस्त्यांच्या समस्या भेडसावत होत्या. आता हीच परिस्थिती हिंजवडीत निर्माण झाली आहे. आयटी क्षेत्रातील कंपन्या जर येथून बाहेर गेल्या, तर तरुणांच्या नोकऱ्यांचे काय होणार?”, असा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
“हिंजवडीतील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारनं ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पुणे शहर आणि हिंजवडीला जोडणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पाचाही त्यांनी उल्लेख केला. या मेट्रोचं उद्घाटन 2025 मध्ये होणार असल्याचं सांगितलं जात होतं; मात्र अद्याप प्रकल्प रखडल्याची टीका त्यांनी केली. ‘‘उद्घाटन करण्यासाठी वेळ मिळत नसल्यानंच मेट्रो रखडली आहे का?’’, असा सवाल करत आधी मेट्रो सेवा सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
“मुख्यमंत्री पुण्यात आले होते, मात्र त्यांनी हिंजवडीमध्ये येऊन आयटी अभियंत्यांची भेट घेतली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलं, तर हिंजवडीतील सर्व प्रश्न एका दिवसात मार्गी लागू शकतात,” असं ते म्हणाले.
हिंजवडीतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर बोलताना ठाकरे यांनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून सरकारला धारेवर धरलं. “सगळीकडे रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. मिसिंग लिंकचा पहिला भाग पाहिला, तर तो शंभर वर्षांपूर्वीचा रस्ता वाटतो,” अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. खड्ड्यांच्या नावाखाली निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत, “खड्ड्यांच्या माध्यमातून यांनी आपले खिसे भरले आहेत आणि सामान्य नागरिक मात्र रस्त्यावर आले आहेत,” असंही ठाकरे म्हणाले.
यावेळी त्यांनी भाजप नेते बापट यांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेवरही भाष्य केलं. “बापट यांना झालेली मारहाण अत्यंत चुकीची आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे,” असं ते म्हणाले. तसेच राज्यात हुकूमशाही सुरू असल्याचा आरोप करत सरकारच्या कारभारावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “या सरकारचं नेमकं कुठलं इंजिन फेल झालंय?”, अशी खोचक टीका त्यांनी केली.
विशाखा राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरही आदित्य ठाकरे यांनी भाष्य केलं. “त्यांचं जात प्रमाणपत्र शिंदे गटाच्या दबावामुळे रद्द करण्यात आलं आहे,” असा आरोप करत, “या अन्यायाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. हा कायदेशीर लढा एकत्रितपणे लढला जाईल”, असं त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, हिंजवडीतील आयटी अभियंते आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नांवर शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहणार असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. “आम्ही आयटीयन्ससोबत आज आहोत आणि उद्याही असू,” असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं.
हिंजवडीसारख्या देशातील महत्त्वाच्या आयटी केंद्रात मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना रस्त्यावर उतरावं लागत असल्यानं प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता या आंदोलनानंतर प्रशासन आणि राज्य सरकार हिंजवडीतील रस्ते, वाहतूक कोंडी, पाणी, वीज आणि मेट्रोसह अन्य पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर कोणती ठोस पावलं उचलणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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