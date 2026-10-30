मास्टरमाइंडला का वाचवत आहात? पूर्णेकर हत्या प्रकरणात न्याय न मिळाल्यास महामोर्चा काढण्याचा आदित्य ठाकरेंचा इशारा
शिवसेना यूबीटीचे माजी मंत्री आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांनी ठाण्यात पूर्णेकर कुटुंबीयांची गुरुवारी भेट घेतली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप केले.
Published : October 30, 2026 at 8:16 AM IST
ठाणे- शिवसेना यूबीटीचे ठाणे विभागाचे प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात अद्याप न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या हत्या प्रकरणातील मास्टरमाइंडला का वाचवले जात आहे? मुख्यमंत्री या प्रकरणावर गप्प का आहेत? असा सवाल करत न्याय मिळाला नाही, तर ठाण्यात महामोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांनी गुरुवारी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यानंतर दोघांनी ठाण्याचे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांची भेट घेऊन तपासाची माहिती जाणून घेतली. दोन्ही नेते शासकीय निवासस्थानी पोहचताच शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांनी जमाव जमवत घोषणाबाजी केली. या गदारोळातच आदित्य ठाकरे आणि राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकार आणि पोलीस प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली.
सर्वसामान्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा- प्रदीप पूर्णेकर यांचे पुत्र राम पूर्णेकर हे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी गेले असताना पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. राम पूर्णेकर हे न्याय मागण्यासाठी गेले होते. ते काही गुंड नव्हते. न्याय पालकमंत्र्यांकडे मागायचा नाही, तर कोणाकडे मागायचा? असा सवाल उपस्थित करून अशा प्रकारे राजकीय हत्या होत असताना सर्वसामान्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा, अशी हतबलता त्यांनी बोलून दाखवली.
कुटुंबाला न्याय देण्याऐवजी संबंधितांना वाचवण्याचा प्रयत्न- पूर्णेकर कुटुंबीयांनी दिलेला व्हिडीओ हा महत्त्वाचा पुरावा असल्याचं सांगत आदित्य ठाकरे यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. तसेच या व्हिडीओबाबत पोलिसांना विचारणा केली असता, तो फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवल्याचे उत्तर मिळालं. मात्र, तपासाबाबत पोलिसांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणात एका कुटुंबाला न्याय देण्याऐवजी संबंधितांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांच्या भाषेवरही त्यांनी टीका केली. तसेच, मीनाक्षी शिंदे यांना वाचवण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर केला जात असल्याचंही ते म्हणाले.
बिहारची परिस्थिती ठाण्यापेक्षा चांगली - ठाण्यात पोलीस अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधीच्या हत्या घटना घडत असताना गृहमंत्री पक्षफोडीच्या राजकारणात गुंतल्याची टीका आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली. पूर्णेकर हत्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. पूर्वी गुन्हेगारीचा उल्लेख करताना बिहारचे उदाहरण दिले जायचे. मात्र, आता बिहारची परिस्थिती ठाण्यापेक्षा चांगली आहे, असे म्हणण्याची वेळ आल्याचा टोला ठाकरे यांनी लगावला.
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात दुर्बल मुख्यमंत्री - संजय राऊत- खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करत ठाण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात पोलिसांकडे ठोस उत्तरे नाहीत. मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांना अटक करण्याची मागणी करून संजय राऊत यांनी तपास सीबीआयकडे देण्याबाबत विचारताच, सीबीआयपण अमित शहा यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडून न्यायाची काय अपेक्षा करणार अशी खंत व्यक्त केली.
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