आदित्य ठाकरेंचं सतीश सालियन यांच्या नोटीसला उत्तर; साऱ्या आरोपांसह नुकसानभरपाई फेटाळली!
दिशा सालियानचे वडील सतीश यांनी दिलेल्या कायदेशीर नोटीसला आदित्य ठाकरेंनी उत्तर देत सर्व आरोप फेटाळले आहेत. वाचा, आदित्य ठाकरेंनी नोटीसमध्ये काय म्हटलं आहे?
Published : September 23, 2026 at 10:51 PM IST
मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात सतीश सालियन यांच्या नोटीसला आदित्य ठाकरेंच्यावतीनं बुधवारी उत्तर पाठवण्यात आलंय. या 26 पानी उत्तरात आदित्य ठाकरेंनी सतीश सालियन यांनी लावलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. 16 सप्टेंबरला केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सतीश सालियन यांचं नाव कुठेही घेतलेलं नव्हतं, असं आदित्य ठाकरेंनी दिलेल्या उत्तरातून नमूद केलंय. तसेच केवळ आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी ही नोटीस पाठवण्यात आल्याचंही आदित्य ठाकरे यांनी नोटीसच्या उत्तरात म्हटलंय.
आदित्य ठाकरे आपल्या वक्तव्यावर ठाम - आपण दिशा सालियनला कधीही भेटलो नव्हतो. कधीही तिच्याशी बोललो नव्हतो, या वक्तव्यावर आपण आजही कायम असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी या नोटीसला उत्तर देताना म्हटलंय. आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांनी न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाचादेखील दाखला यात दिलाय. न्यायालयानं तपासाचे आदेश दिले म्हणजे आरोप खरा झाला असं सिद्ध होत नाही, असंही आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांनी म्हटलंय. तसेच मागितलेल्या नुकसानभरपाईसाठी कोणतीही ठोस गणना या नोटीसमध्ये दिलेली नाही. नेमकं आर्थिक नुकसान किती झालंय? हे सांगितलेलं नाही. बदनामीकारक विधान नेमके कोणते हे दाखवलेलं नाही. त्यामुळे झालेलं प्रत्यक्ष नुकसान सिद्ध केलेलं नाही. त्यामुळे 500 कोटींच्या मागणीला तथ्यात्मक किंवा कायदेशीर आधार नाही, असंही आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांनी या उत्तरात म्हटलेलं आहे.
आदित्य ठाकरे यांचं नोटीशीतून उत्तर - आदित्य ठाकरे यांचे वकील अंशुमन सिन्हा यांच्याकडून सतीश सालियन यांच्या या कायदेशीर नोटीसला उत्तर देण्यात आलंय. सतीश सालियन यांनी केलेले सर्व आरोप आदित्य ठाकरेंनी फेटाळून लावले असून ते तथ्यहीन असल्याचं म्हटलंय. 16 सप्टेंबरच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सतीश सालियन यांचं नाव कुठेही घेतलेलं नाही, असा दावा आदित्य ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आला आहे. पोस्टमधील कोणतंही विशिष्ट वाक्य सतीश सालियन यांच्याकडे निर्देश करत नसल्याचं उत्तरात नमूद करण्यात आलंय. सतीश सालियन यांच्या वकिलांकडून देण्यात आलेल्या नोटीसमधील सर्व आरोप, दावे हे खोटे, चुकीचे आणि कायदेशीररित्या न टिकणारे असल्याचं आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांनी उत्तरात म्हटलंय. तसेच नोटीसमध्ये जे स्पष्ट मान्य केलेलं नाही ते मान्य केलं असंही समजू नये, असं या उत्तरात नमूद करण्यात आलंय. केवळ राजकीय सूडबुद्धी आणि माध्यमातून चालवलेल्या मोहिमेमुळे सतीश सालियन आपलं नाव या प्रकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आलाय.
बाजू मांडण्याचा अधिकार आदित्य ठाकरे यांना आहे- संबंधित प्रकरणातील आरोपांवर अधिकृत तपास होण्याची गरज असून आदित्य ठाकरेंनी त्याची निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. सतीश सालियन यांच्याविरोधात बदनामीचा कोणताही हेतू नसल्याचं आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांनी स्पष्ट करण्यात आलंय. आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांकडून उत्तरात सांगण्यात आलंय की, सतीश सालियन यांनी पाठवलेल्या नोटीसमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्या पोस्टमध्ये नेमकं कुठले शब्द किंवा आरोप हे सतीश सालियन यांच्याबद्दल आहेत हे स्पष्टपणे सांगितलेलं नाही. त्याऐवजी पोस्ट, तक्रार, न्यायालयीन कार्यवाही, मीडिया रिपोर्ट्स, राजकीय घटना अशा विविध गोष्टी एकत्र करुन बदनामीचा अर्थ तयार करण्याचा युक्तिवाद करण्यात आलाय. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर सातत्यानं आरोप केले जात आहेत. दिशा सालियन प्रकरणाशी काही लोक नाव जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे याबाबत बाजू मांडण्याचा अधिकार आदित्य ठाकरे यांना आहे, असं या उत्तरात म्हटलंय.
सालियन यांनी मातोश्रीवर जाऊन दिली होती नोटीस - दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी 19 सप्टेंबर रोजी स्वत: मातोश्रीजवळ जाऊन आदित्य ठाकरेंना 500 कोटींच्या मानहानीची नोटीस बजावली होती. आदित्य ठाकरेंनी 16 सप्टेंबर रोजी एक सोशल मीडिया पोस्ट करत आपल्यावरील आरोप हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं सांगितलं होतं. तसेच दिशा सालियन हिला आपण ओळखत नाही, तिच्याशी कधीही भेट झाली नसल्याचा दावाही केला होता.
सतीश सालियन सीबीआयला देणार पेनड्राईव्ह - दरम्यान, दिशा सालियन प्रकरणाचा तपास सीबीआयचं विशेष पथक करणार आहे. त्याकरता सीबीआयचे अधिकारी दिल्लीहून मुंबईला दाखल झाले आहेत. सतीश सालियन हे लवकरच सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेणार असून त्यांना एक पेनड्राईव्ह देणार असल्याचं त्यांचे वकील निलेश ओझा यांनी सांगितलंय.
या पेनड्राईव्हमध्ये एका प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराचा व्हिडीओ जबाब असल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आलाय. या जबाबात आदित्य ठाकरे आणि इतर व्यक्तींचा घटनास्थळी सहभाग असल्याचं सिद्ध होईल, असा विश्वासही त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आलाय. तसेच इतर प्रत्यक्षदर्शी आणि महत्त्वाची माहिती असलेल्या व्यक्तींची माहितीही या पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून सतीश सालियन हे सीबीआयला देणार आहेत. याशिवाय याप्रकरणी तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा जबाब नोंदवून घेण्याचही मागणी करणार असल्याचं त्यांनी पुढे सांगितलं.
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