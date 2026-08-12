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कोंदिवडेच्या मुलींनी प्रश्न उपस्थित केल्यानं आदित्य ठाकरेंनी केलं कौतुक; रस्ते दुरस्तीनंतर वृक्षलागवडीचा विद्यार्थिनींनी केला संकल्प

रस्त्यातील खड्डे दाखवण्यासाठी छत्रीचा माईक विद्यार्थींनीचा आवाज प्रशासनानंतर थेट आदित्य ठाकरेंपर्यंतही पोहोचला. आता याच रस्त्याच्या दुतर्फा झाडं लावण्याचा संकल्प या मुलींनी केला आहे.

Aditya Thackeray praises Kondivade girl students
डावीकडून विद्यार्थिनी संवाद करताना, उजवीकडे आदित्य ठाकरे विद्यार्थिनींशी फोनवरून संवाद साधताना (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 11:10 AM IST

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Updated : August 12, 2026 at 2:29 PM IST

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रायगड- कर्जत तालुक्यातील कोंदिवडे गावातील रस्त्याची दुरवस्था समोर आणण्यासाठी रिपोर्टरची भूमिका घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचं माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कौतुक केलं आहे. रस्ता दुरुस्त झाल्यानंतर या चिमुकल्या रिपोर्टर्सनं याच रस्त्यावर दुतर्फा वृक्षलागवड करण्याचा संकल्प केला आहे.

कोंदिवडे गावात हातातील छत्रीचा माईक बनवत खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्याचं केलेलं हे अनोखं रिपोर्टिंग सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांवर चांगलंच व्हायरल झालं. विद्यार्थिनींच्या या आवाजाची दखल घेत अखेर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या धाडसाची दखल घेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी या विद्यार्थिनींशी फोनवरून संवाद साधून त्यांच्या धाडसाचं कौतुक केलं. आता रस्ता दुरुस्त झाल्यानंतर या चिमुकल्या रिपोर्टर्सनं याच रस्त्यावर दुतर्फा वृक्षलागवड करण्याचा संकल्प केला आहे.

व्हायरल व्हिडिओमुळे विद्यार्थिनी चर्चेत (Source- ETV Bharat Reporter)


कर्जत तालुक्यातील कोंदिवडे गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची काही दिवसांपूर्वी अक्षरशः चाळण झाली होती. ठिकठिकाणी पडलेले मोठमोठे खड्डे, त्यात साचणारं पाणी आणि त्यामुळे नागरिकांसह शाळकरी विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास, ही परिस्थिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी कोंदिवडेतील तीन शाळकरी विद्यार्थिनींनी अनोखा मार्ग स्वीकारला.
हातातील छत्रीचा माईक करत या मुलींनी थेट रस्त्यावर उतरून रिपोर्टिंग केलं. रस्त्यावरील खड्डे दाखवत नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास त्यांनी आपल्या अनोख्या शैलीत मांडला. विद्यार्थिनींचा हा व्हिडिओ सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. त्यानंतर कोंदिवडेच्या रस्त्याचा प्रश्न सर्वांसमोर आला.

रोपे उपलब्ध करून देण्याची विद्यार्थिनींची मागणी- विद्यार्थिनींच्या या रिपोर्टिंगची दखल घेत अखेर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचं काम करण्यात आलं. त्यामुळे अनेक दिवसांपासूनचा रस्त्याचा प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागला आहे. मात्र, समस्या मांडून थांबणं हा या चिमुकल्या रिपोर्टर्सचा स्वभाव नाही. रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर आता त्यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढचं पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोंदिवडे रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करण्यात यावी, अशी मागणी या विद्यार्थिनींनी केली आहे. यासाठी कृषी विभाग आणि वन विभागानं आवश्यक रोपे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना झाडं लावल्यास कोंदिवडे परिसर अधिक हिरवागार होईल आणि पर्यावरण संवर्धनालाही हातभार लागेल, अशी भावना विद्यार्थिनींनी व्यक्त केली आहे.

आदित्य ठाकरेंनी विद्यार्थिनींचं केलं कौतुक- दरम्यान, कोंदिवडे रस्त्याचा प्रश्न सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून समोर आल्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या युवासेना पदाधिकाऱ्यांनी या तीनही विद्यार्थिनींची भेट घेतली. खांडपे येथील मानसी पवार यांच्या घरी तिन्ही विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांशी युवासेना पदाधिकाऱ्यांनी संवाद साधला. यावेळी युवासेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी फोनवरून या मुलींशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. तसेच एवढ्या कमी वयात धाडसानं नागरिकांचे प्रश्न मांडल्याबद्दल त्यांनी विद्यार्थिनींचं कौतुक केलं.

विद्यार्थिनींचा पर्यावरणाचा संदेश- रस्त्यातील खड्डे दाखवण्यासाठी छत्रीचा माईक बनवणाऱ्या या विद्यार्थी रिपोर्टर्सचा आवाज आधी प्रशासनापर्यंत पोहोचला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून राज्यभर गेला. आता आवाज थेट आदित्य ठाकरेंपर्यंतही पोहोचला. रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर आता याच रस्त्याच्या दुतर्फा झाडं लावण्याचा संकल्प करून या मुलींनी पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला आहे. खड्डे दाखवण्यासाठी हातात घेतलेली छत्री आता हिरवाईचा संदेश देत आहे. समस्या मांडण्यापासून ते त्यावर उपाय सुचवण्यापर्यंतचा कोंदिवडेच्या या चिमुकल्या रिपोर्टर्सचा प्रवास निश्चितच कौतुकास्पद आहे. रस्त्याच्या खड्ड्यांपासून सुरू झालेली त्यांची वाटचाल आता हिरवाईच्या दिशेनं सुरू झाली आहे.

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Last Updated : August 12, 2026 at 2:29 PM IST

TAGGED:

KONDIVADE VILLAGE GIRL VIRAL VIDEO
ADITYA THACKERAY ON KONDIVADE
कोंदिवडे विद्यार्थिनी व्हिडिओ
RAIGAD ROAD ISSUE

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