अमित ठाकरेंच्या वाढदिवसाचा केक चर्चेत, आदित्य यांनी 'शिवतीर्थ'वर जाऊन दिल्या शुभेच्छा; राजकीय चर्चांना उधाण!
मनसे नेते अमित ठाकरे यांचा आज वाढदिवस आहे. यानिमित्ताने शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी त्यांना शिवतीर्थवर जाऊन शुभेच्छा दिल्या.
Published : May 24, 2026 at 8:30 PM IST
मुंबई : मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त दादर येथील ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी आज रविवारी (24 मे) राजकीय आणि कौटुंबिक वातावरण पाहायला मिळालं. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी शिवतीर्थ येथे भेट देत अमित ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
शिवतीर्थावर आगमनानंतर आदित्य यांनी अमित ठाकरेंना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा व्यक्त केल्या. दोन्ही नेत्यांमध्ये काही वेळ चर्चा झाली, मात्र चर्चेचा तपशील समोर आलेला नाही. या भेटीदरम्यान उपस्थित कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्त घोषणाबाजी करत दोन्ही नेत्यांचं स्वागत केलं. त्यामुळे परिसरात काही काळ उत्सवी वातावरण निर्माण झालं होतं.
महापालिका निवडणुकांनंतर पहिलीच सार्वजनिक भेट : महापालिका निवडणुकांनंतर दोन युवा ठाकरेंची ही पहिली सार्वजनिक भेट ठरल्यानं राजकीय वर्तुळात या घडामोडीकडे विशेष लक्ष वेधलं गेलं आहे. मागील काही काळात दोन्ही गटांमध्ये राजकीय अंतर निर्माण झालं असलं, तरी कौटुंबिक कार्यक्रमांच्या निमित्तानं परस्पर संवाद वाढताना दिसत आहे. या भेटीदरम्यान ठाकरे कुटुंबातील अन्य सदस्यही उपस्थित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अमित ठाकरेंच्या वाढदिवसाचा केक चर्चेत : दरम्यान, वाढदिवसानिमित्त तयार करण्यात आलेला केकही चर्चेचा विषय ठरला. या केकवर ‘NEET हटवा, देश वाचवा’ असा संदेश लिहिण्यात आला होता. देशभरात NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या संदेशाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यापूर्वी या प्रकरणावरून सरकारवर टीका केली होती. तसेच अमित ठाकरेंनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. गेल्या काही महिन्यांत मराठी अस्मितेसह विविध मुद्द्यांवर ठाकरे गटांची भूमिका काही प्रमाणात समान असल्याचं सोशल मीडियावर चर्चिलं जात आहे. त्यामुळे आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांच्या भेटीकडे केवळ कौटुंबिक कार्यक्रम म्हणून नव्हे, तर संभाव्य राजकीय संकेत म्हणूनही पाहिलं जात आहे.
शिवसैनिक आणि मनसैनिकांकडून भेटीचं स्वागत : अमित यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यानंतर आदित्य ठाकरे पुढील नियोजित कार्यक्रमासाठी नाशिककडे रवाना झाले. नाशिकमध्ये पक्ष संघटनेचा आढावा घेणं आणि पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणं, असा त्यांचा कार्यक्रम आहे.
दरम्यान, शिवतीर्थावरील भेटीनंतर आदित्य ठाकरेंनी माध्यमांशी कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या भेटीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले असून, शिवसैनिक आणि मनसैनिकांकडून या भेटीचे स्वागत करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात ठाकरे कुटुंबातील राजकीय समीकरणांवर या घडामोडींचा काय परिणाम होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.