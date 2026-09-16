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अखेर कोंडी फुटली: 'मी दिशाला . . .' आदित्य ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं, सोशल माध्यमात पोस्ट शेयर केल्यानं खळबळ

आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

Aditya Thackeray Breaks Silence
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 6:25 PM IST

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मुंबई : सेलिब्रेटी मॅनेजरच्या मृत्यू प्रकरणात सीबीआयने विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीत आदित्य ठाकरे यांचंही नाव असल्याचा दावा त्यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी केलाय. या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. 'आपण दिशा सालियान यांना कधीही भेटलो नाही...,' असा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.

काय म्हणाले आदित्य ठाकरे : दिशा सालियन प्रकरण पुन्हा चर्चेत आल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरून प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. गेल्या काही वर्षांपासून या प्रकरणाचा राजकीयदृष्ट्या वापर करून आपल्याला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भूमिका त्यांनी यापूर्वीही मांडली आहे. ट्विटमध्ये आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की, "अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो! मी दिशा सालियन यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती. राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून वारंवार या दुर्दैवी घटनेशी कुठलाही पुरावा वा संबंध नसतानाही माझं नाव जोडण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न सुरू आहे. कुठलंही तथ्य आणि सत्य नसलेलं हे सततचं खोटं कॅम्पेन दुर्दैवी आहे. बोंबाबोंब करून केल्या जाणाऱ्या टीव्ही चॅनल्सवरच्या खोट्या चर्चा आणि मीडिया ट्रायल्स सत्य बदलू शकत नाहीत. अधिकृत यंत्रणांना कुठल्याही व्यत्ययाशिवाय, राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, चारित्र्यहननाशिवाय आणि निःपक्षपातीपणे पुन्हा एकदा नव्याने ही चौकशी करू द्या. परत एकदा सांगतो, ज्यांना वाटत असेल की अशा चारित्र्यहननाच्या आणि खोट्या प्रचाराच्या मार्गाने तुम्ही आम्हाला शांत बसवू शकाल, तर तो तुमचा भ्रम आहे. सत्यासाठी, अन्यायाविरुद्ध, देशवासीयांना सोबत घेऊन आमचा लढा सुरूच राहील," असं त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

Aditya Thackeray Breaks Silence
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)

दिशा सालियन यांच्यावर अत्याचार करण्यात आल्यानंतर घटनास्थळावरील पुरावे बदलण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्या वडिलांच्या तक्रारीत करण्यात आल्याचा दावा वकील नीलेश ओझा यांनी केला आहे. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सीबीआयने तपास हाती घेत गुन्हा दाखल केला आहे.



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TAGGED:

DISHA SALIAN DEATH CASE
ADITYA THACKERAY
आदित्य ठाकरे
दिशा सालियन
ADITYA THACKERAY BREAKS SILENCE

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