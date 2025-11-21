"सत्ताधाऱ्यांच्या उमेदवारांना फायदा मिळवून देणारी वॉर्ड रचना आणि मतदार यादी"-आदित्य ठाकरेंचा गंभीर आरोप
हे इलेक्शन नाही, तर सिलेक्शन आहे, अशा युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला. ते शिवसेना भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मुंबई - महाराष्ट्रातील आगामी महापालिका निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना पराभूत करून सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना जिंकून आणण्याच्या उद्देशानं मतदार याद्या तयार केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेचे (उबाठा) नेते तथा युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला. निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यालयात बसून काम करत असल्याचा त्यांनी थेट आरोपही केला.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया पार पडत असताना शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर केले आहेत. ते म्हणाले, प्रारुप मतदार याद्या जाणीवपूर्वक उशिरा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. 7 नोव्हेंबरला येणारी यादी 20 नोव्हेंबरला आली. आता आलेली यादी मशीन रीडेबल (वाचायला ने येणारी) नाही. अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. त्यात प्रचंड गोंधळ आहे. एका 10 बाय 10 च्या खोलीत 40-50 मतदार आहेत. दुकानाचा पत्ता दाखवून मतदार नोंदणी, दुबार-तिबार नावे आणि बोगस मतदार असे अनेक प्रकार आढळत आहेत.
सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना होणार फायदा- आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले, विरोधी पक्षांचे बलस्थान असलेल्या बूथमधील मतदारांना दुसऱ्या बूथला हलवलं आहे. ज्या भागात विरोधी पक्षांचे उमेदवार मजबूत आहेत, त्या भागातील मतदारसंख्या कमी करण्याचा आणि सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना फायदा होईल, अशा रीतीनं वॉर्ड रचना आणि मतदार यादी तयार केली आहे. यातून थेट ‘व्होट चोरी’ होत आहे.
जर जाणूनबुजून मतदानाचा हक्क हिसकावला जात असेल, तर संबंधितांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. आम्ही हा सगळा घोळ येत्या आठवडाभरात जनतेसमोर आणू आणि याविरोधात तीव्र आंदोलन उभे करू- शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते, आदित्य ठाकरे
1 जुलै 2025 ही पात्रता दिनांक निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांत 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या हजारो नवमतदारांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळणार नाही, असा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला. या याद्या पाहिल्या की धक्का बसतो. तुमचे नाव आहे की नाही, तुमची इमारत आहे की नाही, हे समजायला तज्ञांची गरज भासते, असे ते म्हणाले.
- हरियाणा आणि बिहारमधील निवडणुकांतील मतचोरीचे उदाहरण देत त्यांनी देशपातळीवरही असा डाव सुरू असल्याचा दावा केला. मुंबई, पुणे अशा मोठ्या महापालिका जिंकण्यासाठी आणि शहर लुटण्यासाठी हे सगळे सुरू आहे, असा आदित्य ठाकरेंनी आरोप केला.
