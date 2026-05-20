ETV Bharat / state

7 हजार लिटर आमरस, एक टन पुरण अन् 500 जावयांचा थाट; आगडगावात अधिक मासानिमित्त भव्य ‘धोंड्याच्या जेवणाचा’ सोहळा

17 मेपासून अधिक मासाच्या पवित्र पर्वाला सुरूवात झाली आहे. 'अधिकमास' हा समस्त जावाई मंडळींचा सन्मानाचा महिना आहे. या महिन्यात प्रत्येक घराघरांत जावईबापूंचं औक्षण केलं जातं.

Adhik Maas Celebration
आगडगावात अधिकमास सोहळा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 20, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर (आगडगाव) : अधिक मासाच्या पवित्र पर्वाला (Adhik Maas) सुरुवात होताच श्री क्षेत्र काळभैरवनाथ, आगडगाव येथे भक्ती, परंपरा आणि अन्नदानाचा भव्य संगम पाहायला मिळाला. देवस्थानच्या वतीनं तब्बल 500 जावयांसाठी पारंपरिक धोंड्याच्या जेवणाचा थाट मांडण्यात आला आहे. 15 हजारांहून अधिक भाविकांसाठी महाप्रसादाची भव्य तयारी करण्यात आली आहे. गावासह परिसरात या अनोख्या सोहळ्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

आगडगाव देवस्थानने केला मुलीचा आणि जावयांचा सन्मान : अधिक मासात जावयांना मानपान देण्याची जुनी परंपरा जपत आगडगाव देवस्थाननं यंदा हा सोहळा अभूतपूर्व पद्धतीनं साजरा केला. गावात आलेल्या सर्व जावयांचे पारंपरिक पद्धतीनं स्वागत करण्यात आलं. त्यांना पाच पोशाख भेट देण्यात आले. तर मुलींना पैठणी देऊन सन्मानित करण्यात आलं. यानंतर सवाद्य मिरवणुकीनं संपूर्ण गाव भक्तिमय आणि उत्सवी वातावरणात न्हाऊन निघाले.

आगडगावात अधिकमास सोहळा (ETV Bharat Reporter)

3500 किलो केशर आंबे आणि 1000 लिटर दूध : या सोहळ्याचं महाप्रसादासाठी तयार करण्यात आलेला आमरस मुख्य आकर्षण ठरला आहे. तब्बल 3500 किलो केशर आंबे आणि 1000 लिटर दुधापासून 15 मोठ्या पातेल्यांमध्ये जवळपास 7 हजार लिटर आमरस तयार करण्यात आला. याशिवाय पुरणपोळीच्या जेवणासाठी एक टन हरभरा डाळीचं पुरण बनविण्यात आलं आहे. हजारो भाविकांसाठी स्वयंपाकाची जय्यत तयारी करण्यात आली. देवस्थान परिसरात पहाटेपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी उसळली होती. पारंपरिक वाद्यांचा गजर, धार्मिक वातावरण आणि अन्नदानाचा भव्य सोहळा यामुळं आगडगावात अधिक मासाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.

आगडगावचा 'धोंड्याच्या जेवणाचा’ सोहळा : भक्ती, परंपरा आणि सामाजिक ऐक्य जपणारा हा सोहळा आगडगावची ओळख बनला असल्याची भावना उपस्थित भाविकांनी व्यक्त केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेली महाप्रसादाची तयारी आणि जावयांचा पारंपरिक सन्मान यामुळं श्री क्षेत्र काळभैरवनाथ, आगडगाव येथील हा सोहळा जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

हेही वाचा -

  1. Adhik Maas Amavasya 2023: 3 वर्षानंतर येते अधिक मास अमावस्या; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी
  2. Shravan 2023: 'कलश शोभा यात्रा' काढून उत्साहात श्रावण महिन्याचे स्वागत, महादेवाला रुद्र अभिषेक
  3. धोंड्याच्या महिन्यात जावयाचे लाड; अधिक मासात जावयाला 33 अनारशांसह द्या 'हे' पाच वाण

TAGGED:

ADHIK MAAS CELEBRATION AT AGADGAON
आगडगावात अधिक मास
7 हजार लिटर आमरस
KALBHAIRAVNATH DEVASTHAN AGADGAON
ADHIK MAAS 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.