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बीड : कोर्टात कामकाज सुरू असतानाच न्यायाधीशांना सक्तीची सेवानिवृत्ती; अशा कारवाईमागचे कारण काय?

न्यायालयीन कार्यपद्धतीत न्यायालयीन शुचिता राखण्याच्या उद्देशानं अपवादात्मक परिस्थितीत अशा प्रकारची कारवाई केली जाते.

Judge Rachna Tehra Given Compulsory Retirement
कोर्टात कामकाज सुरू असतानाच न्यायाधीशांना सक्तीची सेवानिवृत्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 6:45 PM IST

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बीड : येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायालयीन कामकाज सुरू असतानाच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना तेहरा यांना गुरुवारी (3 सप्टेंबर) सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या थेट निर्देशानुसार बीडचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश आणि त्यांच्या पथकानं न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून या आदेशाची अंमलबजावणी केली.

न्यायालयीन कामकाज सुरू असतानाच झालेल्या या अचानक कारवाईमुळे बीडच्या न्यायालयीन आणि विधी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. न्यायालयीन शुचिता राखण्याच्या उद्देशानं अपवादात्मक परिस्थितीत अशा प्रकारची कारवाई केली जाते.

कोर्टात कामकाज सुरू असतानाच न्यायाधीशांना सक्तीची सेवानिवृत्ती (ETV Bharat)

अपवादात्मक परिस्थितीत केली जाते अशी कारवाई : न्यायालयीन कार्यपद्धतीत न्यायालयीन शुचिता राखण्याच्या उद्देशानं अपवादात्मक परिस्थितीत अशा प्रकारची कारवाई केली जाते. गुरुवारी सकाळच्या सत्रात डॉ. रचना तेहरा यांनी आगामी राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या पूर्वतयारीसाठी सर्व न्यायाधीश, भूसंपादन अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली होती. बैठक संपल्यानंतर त्या नेहमीच्या कामकाजासाठी न्यायालयीन दालनात बसल्या असताना, बीडहून आलेल्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांच्या पथकानं त्यांच्या दालनात जाऊन सक्तीच्या सेवानिवृत्तीच्या आदेशाची थेट अंमलबजावणी केली.

15 वर्षांपूर्वीच्या आठवणी पुन्हा ताज्या : या अचानक घडलेल्या कारवाईमुळे अंबाजोगाई न्यायालयातील सुमारे 15 वर्षांपूर्वीच्या घटनेच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. ज्या दालनात डॉ. तेहरा यांच्यावर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात आली, त्याच दालनात सुमारे दीड दशकापूर्वी तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांवरही अशाच प्रकारे कारवाई करण्यात आली होती. एकाच दालनात घडलेल्या या पुनरावृत्तीची दिवसभर स्थानिक वकिलांमध्ये आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू होती.

रचना तेहरा यांच्यावर अशी कारवाई का झाली? : या कारवाईबाबत बोलताना ज्येष्ठ विधिज्ञ बाबू तिडके यांनी यांनी सांगितलं की, "सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरोधात गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी असतील, तर त्यांची चौकशी करण्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे शासनाला अशा प्रकरणांमध्ये गुप्त चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अंबाजोगाई येथील जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा यांच्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अशा प्रकारचा आदेश देण्यात आला असून, त्यांना तडकाफडकी सेवेतून घरी पाठवण्यात आलं आहे".

रचना तेहरा यांच्याविरोधात यापूर्वी ठाणे-बेलापूर येथे याच पदावर कार्यरत असताना वकील आणि इतरांकडून गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी झाल्याची माहिती आहे. अंबाजोगाई इथं आल्यानंतरही त्यांच्या वर्तनात अपेक्षित बदल झाला नसल्याचे दिसून आलं.

'रचना तेहरा यांची कार्यपद्धती संशयास्पद आणि चुकीची' : न्यायाधीश म्हटलं की त्यांनी प्रामाणिकपणे आणि सर्व वकील व पक्षकारांना समान वागणूक देणं अपेक्षित असते. मात्र, त्यांच्या बाबतीत अशी समानता दिसून येत नव्हती. काही वकील त्यांच्यासमोर आले की त्या हसून बोलत, तर काही वकिलांवर त्या रागावत असत. त्यामुळे पक्षकारांमध्येही ठराविक वकिलांमार्फत काम केलं तरच आपलं काम लवकर होईल, असा संदेश पक्षकारांमध्ये गेल्याचं दिसून आलं.

केसच्या सुनावणीसाठी वेळ देतानाही समानता नसल्याच्या तक्रारी होत्या. काही वकिलांना केवळ 10 मिनिटांत युक्तिवाद पूर्ण करण्यास सांगितलं जात होतं, तर काही वकिलांना अधिक वेळ दिला जात होता. जामीन अर्जांच्या बाबतीतही काही अर्जांवर एक-दोन दिवसांत निर्णय दिला जात असे, तर काही अर्ज अनेक दिवस प्रलंबित ठेवलं जात होतं. परिणामी काही आरोपी एक-दोन दिवसांत बाहेर येत होते, तर काहींना महिनाभर तुरुंगात राहावं लागत होतं.

यामुळे विशिष्ट वकिलामार्फत गेल्यास काम लवकर होतं आणि काही वकिलांमार्फत गेल्यास काम होत नाही, असा संदेश समाजात जाणं हे न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीचे आहे.

माझी रिट याचिका सध्या प्रलंबित आहे. काही प्रकरणांमध्ये मला मुदत हवी होती. मात्र ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील विविध तक्रारी आणि माहिती पुढे गेली आणि अखेर हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती माजी न्यायाधीश तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ बाबू तिडके यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

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JUDGE RACHNA TEHRA
RACHNA TEHRA JUDGE BEED
रचना तेहरा सक्तीची निवृत्ती
रचना तेहरा न्यायाधीश बीड
BEED DISTRICT COURT INCIDENT

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