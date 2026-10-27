माळशेज घाटातील 1500 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प अदानीच्या कंपनीला! मुरबाडसह जुन्नरमधील 79 गावांमध्ये सरकारविरोधात संतापाची लाट
कर्जतनंतर प्रकल्पानंतर राज्यातील नियोजित उर्जाप्रकल्पांचे नियोजन, पर्यावरणावर होणारे परिणाम आणि स्थानिकांच्या जीवनावर होणारे परिणाम चर्चेत आले आहे. जाणून घ्या, माळशेजमधील वीज प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती.
Published : October 27, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:11 PM IST
ठाणे : कर्जतमध्ये 23 हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यात येणार असल्यानं विरोधी पक्षासह, पर्यावरणप्रेमींनी टोरेंट ग्रुपच्या प्रकल्पावर आणि राज्य सरकारवर टीका केली आहे. दुसरीकडं या प्रकल्पात आपला कोणताही सहभाग नसल्याचं अदानी कंपनीनं म्हटलं आहे. असे असले तरी अदानी कंपनीकडून माळशेजमध्ये एक उर्जाप्रकल्प करण्याचे नियोजन आहे. त्या भागातही होणाऱ्या प्रकल्पाला स्थानिकांसह पर्यावरणप्रेमींचा विरोध होत आहे.
मुरबाड तालुक्यातील भोरांडे गावात अदानी कंपनीचा 1500 मेगा व्हॅट वीज प्रकल्प उभारण्याचा घाट केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून अदानी कंपनीनं घातला होता. या प्रकल्पाला स्थानिक गावकऱ्यांनी प्रचंड विरोध केल्यानं या प्रकल्पाची जन सुनावणीही रद्द करण्यात आली.
प्रकल्पाला प्रचंड विरोध- अनंत चतुर्दशी झाल्यानंतर वन विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकारी भोरांडे गावात आले. या अधिकाऱ्यांनी नियोजित प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊन पुन्हा पाहणी करून अहवाल तयार केला आहे. या प्रकल्पामुळे नैसर्गिक पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असल्याचा निकर्ष काढून तसा अहवाल वन विभागानं शासनाला पाठवल्याची माहिती भोरांडे गावचे माजी सरपंच आप्पा कोकणे यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पाला लागणारे साहित्य मुरबाड तालुक्यातील धसई गावातील गायकर नावाच्या एका व्यक्तीकडे आल्याचंही त्यांनी सागितलं. एकंदरीतच भोरांडे गावासह आजूबाजूच्या इतर गावांमध्येही या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध असल्यानं हा प्रकल्प सध्या तरी या प्रकल्पाचे पुढे काही होताना दिसत नाही, अशी माहितीही आप्पा कोकणी यांनी दिली आहे.
दोन वर्षांपूर्वीच गुपचूप मंजुरी- गेल्याच वर्षी ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील मोहने गावाजवळ अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेडनं 6 एमएमटीपीए क्षमतेची स्वतंत्र सिमेंट ग्राइंडिंग युनिट उभारण्याचा प्रस्ताव अदानी ग्रुपकडून जाहीर करून त्याला केंद्र सरकारनं मंजुरीचा घाट घातला आहे. निसर्गरम्य माळशेज घाटही अदानीच्या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारनं दोन वर्षांपूर्वीच गुपचूप मंजुरी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे.
भोरांडे गावाला जलसमाधी मिळणार - माळशेज घाटातून पुणे हद्दीतून मुरबाड तालुक्याच्या हद्दीत हे पाणी गुरुत्वाकर्षणानं आणून अदानी रिन्युएबल एनर्जी कंपनी वीज निर्मिती करणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील आडोशी येथे 7.95 दशलक्ष घनमीटर धरणाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तर ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील भोरांडे गावात 8.97 दशलक्ष घनमीटर धरण उभारण्यात येणार आहे. भोरांडेतून पाणी बोगद्याने खाली टाकून टर्बाईनमार्फत ही वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. या धरणामुळं ठाणे जिल्ह्यातील भोरांडे गावाला जलसमाधी मिळणार असल्याचं केंद्रच्या पर्यावरण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून समोर आल्याचं ग्रामस्थांनी म्हटलं आहे.
विश्वासात घेतलं नसल्याचा स्थानिकांचा दावा- धक्कादायक बाब म्हणजे अदानी रिन्युएबल एनर्जी कंपनीच्या या मेगावॅटची वीज निर्मिती प्रकल्पाबाबत मुरबाड तालुक्यातील बाधित गावकऱ्यांना या विषयी कल्पनाच नसल्याचं भोरांडे ग्रामपंचायतीचे सरपंच अप्पा कोकणे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले की, दोन वर्षापासून आदिवासी गावकऱ्यांच्या आणि स्थानिक अधिकारी आणि ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य यांना न विचारताच किंवा लेखी सूचना न देता अदानी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी हेलिकॉप्टरनं या जागेचं सर्वेक्षण केलं होतं. त्यावेळी चार ते पाच वेळा हेलिकॉप्टर आमच्या गाव आणि परिसरातील जंगलात घिरट्या घालत सर्वे करण्यासाठी येऊन गेले होते. मात्र याचा आम्हाला त्यावेळी स्थानिक तहसीलदार, आणि इतर शासकीय यंत्रणेनं माहिती दिली नव्हती, असा त्यांनी दावा केला.
उग्र आंदोलनाचा इशारा- पुढे ते म्हणाले की, ग्रामपंचायत हद्दीत मशीनद्वारे दगडाचे नमुने घेण्यासाठी या ठिकाणी तपासणी करण्यात आली होती. याबाबतही स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंचांना किंवा सदस्यांना कुठलीही माहिती देण्यात आली नव्हती. विशेष म्हणजे आम्ही यासंदर्भात स्थानिक प्रशासनाकडे आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली असता आम्हाला त्यावेळी उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली होती. आता मात्र दोन वर्षानंतर 2026 लाच महाराष्ट्र शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आणि जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत हा प्रकल्प अदानी कंपनीला देऊन या ठिकाणी वीज प्रकल्प उभारला जाणार असल्याची माहिती आमच्यासमोर उघड झाली आहे. मात्र, यासगळ्याबाबत आमचा ठाम विरोध असून आम्ही हरकती आणि वेळ पडल्यास उग्र आंदोलनदेखील करणार आहोत, अशी माहितीही भोरांडे गावचे सरपंच अप्पा कोकणे यांनी दिली आहे.
गावामध्ये सरकार विरोधात संतापाची लाट- अदानीच्या या वीज प्रकल्पाला केंद्र सरकारनं 24 मार्च 2023 मध्येच परवानगी दिल्याचे पर्यावरण अहवालातून समोर आलं आहे. त्याला तीन वर्षे उलटून गेली आहे. आता या प्रस्तावासंदर्भात माहिती असलेले दस्तऐवज आणि पर्यावरण आधार मूल्यांकन अहवाल माहितीसाठी मुरबाडच्या तहसील कार्यालय आणि गटविकास अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध करून दिल्यानंतर माळशेज घाट हा सरकारनं अदानीच्या कंपनीला वीज प्रकल्पासाठी दिल्याची माहिती हजारो गावकऱ्यांना कळली. या बाधित ठाणे जिल्ह्यातील 55 गावामध्ये सरकार विरोधात संतापाची लाट पसरल्याचं दिसून आलं.
असला विकास आम्हाला नको- 'अदानी हटाव सह्याद्री बचाव'- सरकारनं ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून या प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीला कडाडून विरोध करण्यासाठी मुरबाड आणि जुन्नर तालुक्यातील शेकडो आदिवासी तसेच शेतकऱ्यांनी या विरोधात लढा उभारला आहे. या प्रकल्पाला विरोधात करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक जुन्नर येथील अजनावळे गावात झाली. या ग्रामसभेत 17 गावचे सरपंच, पदाधिकारी आणि तरुण कार्यकर्ते उपस्थित होते. या बैठकीत 'अदानी हटाव सह्याद्री बचाव' समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समन्वय समितीचे अध्यक्ष देवराम लांडे आणि उपाध्यक्ष-सरपंच अरुणा घोटकर यांनी कडाडून विरोध करतानाच अदानीचा वीज प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी घोषणा केली. आमची गावे 'पेसा' गावे आहेत. आमच्या ठरावाशिवाय प्रकल्प मंजूर होतोच कसा? आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, पण आमचे अस्तित्वच संपणार असेल तर असला विकास आम्हाला नको, असे देवराम लांडे यांनी सांगितलं.
प्रकल्पाचा अहवाल संक्षिप्त आणि मराठीत- प्रकल्पाच्या मंजुरीचा तब्बल दीड हजार पानांचा अहवाल इंग्रजीतून बनवण्यात आला आहे. त्यातील अवघा 20 टक्के गोषवारा हा मराठीत आहे. जमिनी आदिवासींच्या घेणार पण इंग्रजीतून लिहिलेला अहवाल अशिक्षित आदिवासी वाचणार कसा, असा सवाल मुरबाडमधील सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवार यांनी केला. काही दिवापूर्वीच मुरबाड तहसीलदार आणि पंचायत समिती कार्यालयात आलेला हा अहवाल मराठीतून भाषांतरीत करावा, अशी त्यांनी मागणी केली. हा अहवाल बाधित होणाऱ्या गार्वाच्या सगळ्या ग्रामपंचायतींना पाठवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
एकूण 79 गावे बाधित होणार - स्थानिकांच्या दाव्यानुसार या प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील अजनावळे आणि घाटघर तसेच ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील भोरांडे या गावांना जलसमाधी मिळणार आहे. या प्रकल्पात पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील 24 गावे आणि ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील 55 अशी एकूण 79 गावे बाधित होणार असल्यानं या गावांमधील भूमिपुत्र भूमिहीन होणार आहेत. या संर्दभात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण उपप्रादेशिक मंडळ 3 च्या अधीकारी डॉ. सीमा दळवी यांच्याशी ऑगस्टमध्ये संपर्क साधला असता त्यांनी म्हटलं होतं की, जनसुनावणीसाठी जिल्हा अधिकारी यांच्या आदेशानं उप जिल्हा अधीकारी हरिचंद्र पाटील, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण उपप्रादेशिक उपेंद्र कुलकर्णी आणि या प्रकल्पाची समन्यवयक म्हणून मी उपस्थित राहणार आहे. तसेच जनसुनावणी संदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असल्याची माहिती डॉ. सीमा दळवी यांनी दिली होती.
पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (PSP) म्हणजे काय?- पीएसपीमध्ये वेगवेगळ्या उंचीवर असलेल्या दोन जलाशयांचा वापर केला जातो. जेव्हा विजेची मागणी कमी असते, तेव्हा खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पाणी पंप करण्यासाठी ग्रीडमधील अतिरिक्त विजेचा वापर केला जातो. जेव्हा विजेची मागणी वाढते, तेव्हा वीज निर्माण करण्यासाठी तेच पाणी टर्बाइनद्वारे वरच्या जलाशयातून खालच्या जलाशयात परत सोडले जाते. हे चक्र ऊर्जा साठवण्यास आणि लोकांना जेव्हा तिची सर्वाधिक गरज असते, तेव्हा ती पुरवण्यास मदत करते, असा दावा अदानी कंपनीनं केला आहे.
अदानी कंपनीनं काय दिलं उत्तर -महाराष्ट्राच्या स्वच्छ ऊर्जा भविष्यासाठी एक जल बॅटरी- माळशेज घाट भोरांडे प्रकल्प 1500 मेगावॅट स्थापित क्षमता, 9 हजार मेगावॅट-तास ऊर्जा साठवण क्षमता आणि सहा तासांच्या साठवण कालावधीसह प्रस्तावित आहे. पंप स्टोरेज प्रकल्प हे मोठे जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प आहेत, असा एक गैरसमज आहे. पीएसपी हा एक ऊर्जा साठवण प्रकल्प आहे. त्यातून पारंपरिक जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प नाही. पंप्ड स्टोरेज ही एक बॅटरी असून, बाष्पीभवनामुळे होणारे थोडे नुकसान भरून काढण्याव्यतिरिक्त त्यात पाण्याचा कोणताही वापर होत नाही, असा दावा अदानी कंपनीनं केला आहे. स्थानिक सामाजिक-आर्थिक विकासाला आणि रोजगाराला चालना मिळेल, असेही कंपनीनं म्हटलं आहे. प्रकल्पाच्या मूल्यांकनानुसार स्थानिक वनस्पती, प्राणी, उपजीविका, समुदाय किंवा जवळपासच्या सांस्कृतिक आणि पर्यटन स्थळांवर कोणताही अपेक्षित परिणाम होणार नाही, असा दावा करत प्रकल्पाची रचना पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल, असे कंपनीनं म्हटलं आहे.
भविष्याचा विचार सरकारनं करावा, ग्रामस्थांची अपेक्षा- माळशेज प्रकल्पात मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटालगतची 55 अदिवासी गावातील भूमिपुत्र भूमिहीन होणार असून जून्नर तालुक्यातील 25 गावांचा समावेश आहे. येथील अदिवासींनी या प्रकल्पा विरोधात लढा उभारला असला तरी असे प्रकल्प आदिवासी बांधवाच्या माथी मारण्याचा उद्योग सरकारनं चालवला असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया गावकऱ्यांनी दिली आहे. स्थानिक भौगोलिक नैसर्गिक आपत्ती किंवा मानवाच्या भविष्याचा विचार सरकारनं करावा, अशी ग्रामस्थांनी अपेक्षाही व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागानं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालावर सवालही उपस्थित करत झाडे, वनस्पतीच्या प्रजाती, प्राणीच्या प्रजाती, आणि इतर बाबी यामध्ये खूपच तफावत असल्याचे सरपंच अप्पा कोकणे यांनी सांगितलं. माळशेज घाटात काळू नदीचा उगम असून या डोंगर-दरीत कोसळणाऱ्या धबधब्याच्या काळू नदीतील पाण्यापासून ही वीजनिर्मिती केली जाणार असल्याचं सरपंच कोकणे यांनी सांगितलं.
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