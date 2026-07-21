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कोल्हापूरच्या बाळूमामा देवालय ट्रस्टमध्ये 61 कोटींचा कथित घोटाळा, दोघांवर गुन्हा दाखल

कोल्हापुरातील आदमापूर संत सद्गुरु श्री बाळूमामा देवालय ट्रस्टमध्ये तब्बल 61 कोटी 74 लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

Balumama Devalay Trust scam
श्री बाळूमामा देवालय, आदमापूर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 9:17 AM IST

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कोल्हापूर : महाराष्ट्र- कर्नाटक आणि सीमा भागातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कोल्हापुरातील आदमापूर संत सद्गुरु श्री बाळूमामा देवालय ट्रस्टमध्ये तब्बल 61 कोटी 74 लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. देवस्थानच्या जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरेदी-विक्री, ट्रस्टच्या निधीचा गैरवापर असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी ट्रस्टच्या तत्कालीन कार्याध्यक्ष रागिनी खडके, सचिव रावसाहेब कोणकेरी यांच्यावर भुदरगड पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असून, या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांनी दिली.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - धर्मादाय आयुक्त, मुख्यालय, मुंबई येथील देवस्थान शाखेचे निरीक्षक रंगराव गडकरी यांनी भुदरगड पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार, मार्च 2020 ते मार्च 2026 या कालावधीत आदमापूर येथील संत सद्गुरु श्री बाळूमामा देवालय ट्रस्टमध्ये आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता, देवस्थानच्या जमिनी खरेदी- विक्री करताना तीस कोटींचा झालेला गैरव्यवहार, बाळूमामाच्या 44 हजार मेंढ्यांची विक्री करताना दाखवलेला दर यामुळे ट्रस्टच्या कारभाराबाबत उच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या होत्या. न्यायालयाचे नाईक अधिकारी एम. बी. लांबे यांनी याप्रकरणी चौकशी समिती नेमली होती.

पोलीस अधीक्षकांनी दिली माहिती - "या समितीच्या अहवालानुसार, धर्मादाय मुख्यालयातील निरीक्षक रंगराव गडकरी यांच्या तक्रारीनुसार, कोल्हापूरच्या भुदरगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांनी दिली. "अजूनही कागदपत्रांची तपासणी सुरू असून, या पुढचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे, देवस्थान समितीकडील मौल्यवान दस्तऐवज ताब्यात घेतले असून, कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे तपासांती सर्व चित्र स्पष्ट होईल. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई होईल," अशी माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपाधीक्षक सुवर्ण पत्की यांनी दिली.

गुन्हा दोघांवर, ट्रस्टींचं काय? - मार्च 2020 ते मार्च 2026 या कालावधीत आदमापूर येथील संत सद्गुरु श्री बाळूमामा देवालय ट्रस्टमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. याची रक्कम मोठी असून, याप्रकरणी ट्रस्टच्या तत्कालीन कार्याध्यक्ष रागिनी खडके, सचिव रावसाहेब कोणकेरी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून गुन्हा दाखल केला आहे. "मे 2024 ते जुलै 2025 मध्ये हा व्यवहार झालेला आहे. या कालावधीत मी ट्रस्टची भाग नव्हते," असा खुलासा ट्रस्टच्या माजी कार्याध्यक्ष रागिनी खडके यांनी केला आहे. तसेच 21 ट्रस्टी असताना दोघांवरच गुन्हा का दाखल करण्यात आला? असा सवालही त्यांनी विचारला.

संत बाळूमामांच्या भक्तांमध्ये खळबळ - महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि सीमा भागातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या संत सद्गुरू श्री बाळूमामाच्या दर्शनासाठी दर अमावस्येला राज्यभरातून भाविक मोठ्या प्रमाणात दाखल होतात. देवस्थान समितीच्या ट्रस्टमध्येच कोटींचा अपहार झाल्याने राज्यभरातील भक्तांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

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TAGGED:

ADAMAPUR BALUMAMA DEVALAY TRUST
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BALUMAMA DEVALAY TRUST SCAM

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