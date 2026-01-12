अभिनेत्री रविना टंडनच्या हातात 'मशाल'; ठाकरेंच्या शिवसेना उमेदवाराच्या प्रचारात घेतला सहभाग
अभिनेत्री रविना टंडनचा प्रचारातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
मुंबई - संपूर्ण राज्याचं लक्ष सध्या महानगरपालिका निवडणुकांकडं लागलं आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजकीय पक्ष, उमेदवारांसह विविध क्षेत्रांतील चेहरेही प्रचाराच्या मैदानात उतरले आहेत. विविध कलाकारांकडून घेतलेल्या मुलाखती हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुलाखतीमधील अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. हा वेगळा कार्यक्रम भाजपाकडून राबवला जात असताना ठाकरेंकडून कोणत्या कलाकाराला प्रचारासाठी उतरवण्यात आलं नव्हतं. पण, सोशल मीडियावर रविना टंडनचा प्रचारातील एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय.
रविनाच्या गळ्यात 'मशाल'चा गमछा - प्रचाराच्या शेवटच्या रविवारी सगळ्याच पक्षांनी प्रचाराचा धडाका लावला होता. यात अभिनेत्री रविना टंडन हिनं प्रचारासाठी मैदानात हजेरी लावल्याचं पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे, ती शिवसेना - उबाठा पक्षाच्या प्रचारात सहभागी झाली होती. तिच्या गळ्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेचा गमछा दिसल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. 90 च्या दशकात बॉलिवूड गाजवणारी अभिनेत्री राजकीय प्रचारात उतरल्यामुळं ‘रविना राजकारणात प्रवेश करतेय का?’ अशी चर्चा रंगू लागली.
मतदान करण्याचं रविनाचं आवाहन - रविनाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. त्या व्हिडिओत ती शिवसेना - उबाठा पक्षाचा प्रचार करताना दिसत असून, मतदारांना मतदान करण्याचं आवाहन करताना कला, संस्कृती आणि समाजाशी निगडित मुद्द्यांवर भर देताना दिसते.
रविनाचा रोड शोमध्ये सहभाग - मुंबईतील वांद्रे पश्चिम येथील प्रभाग क्रमांक १०१ मधून अक्षता मेनझेस या शिवसेना - उबाठा पक्षाकडून निवडणूक लढवत आहेत. रविवारी या प्रभागात शिवसेना - उबाठाच्या उमेदवाराकडून प्रचार रॅली काढण्यात आली होती. चिंबई ते कांतवाडी परिसरात निघालेल्या या रोड शोमध्ये रविना टंडन सहभागी झाली होती. या रॅलीचं मुख्य आकर्षण रविना ठरली. तिला पाहण्यासाठी परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. यावेळी तिच्या गळ्यात ‘मशाल’ चिन्हाचा गमछा झळकत होता.
रविना काय म्हणाली? - प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना रविना टंडन म्हणाली, “महाराष्ट्राची संस्कृती टिकवण्यासाठी जे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत, त्यांना साथ देणं हे माझं कर्तव्य आहे. संकटकाळात ज्या पद्धतीनं काम झालं, ते नक्कीच कौतुकास्पद आहे.” दरम्यान, प्रचारादरम्यानचे तिचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, रविनाची ही राजकीय उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरत आहे.
