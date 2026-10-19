"हल्लेखोरांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणार, गँगवॉर संपवू!" टायगर श्रॉफची भेट घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा इशारा
टायगर श्रॉफवरील गोळीबाराच्या घटनेचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निषेध केला आहे. या प्रकरणी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा झाली असून, टायगर श्रॉफशीही आपण बोललो असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
Published : October 19, 2026 at 7:00 AM IST
मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार झाल्याच्या घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी (18 ऑक्टोबर) रात्री उशिरा त्याच्या घरी जाऊन विचारपूस केली. रविवारी सायंकाळी तीन अज्ञात व्यक्तींनी टायगर श्रॉफच्या कारवर बेछूट गोळीबार केला. या हल्ल्यातून टायगर श्रॉफ बालंबाल बचावला. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना एकनाथ शिंदे यांनी, हल्ल्यातील दोषींना सोडलं जाणार नाही, असा इशारा दिला. दोषींना त्यांच्या भाषेत उत्तर दिलं जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
टायगर श्रॉफवरील हल्ल्याप्रकरणी एकनाथ शिंदेंचा इशारा :
टायगर श्रॉफवरील गोळीबाराच्या घटनेचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निषेध केला आहे. या प्रकरणी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा झाली असून, टायगर श्रॉफशीही आपण बोललो असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मुंबई पोलिसांनी हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी पथकं तयार केली आहेत. या प्रकरणातील दोषींना कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही, कुणालाही सोडणार नाही, असा इशारा शिंदेंनी दिला.
टायगर श्रॉफवरील हल्ला ही अतिशय चिंताजनक बाब असल्याचं सांगत शिंदे म्हणाले की, मुंबईला सुरक्षित ठेवणे ही पोलिसांसह राज्य सरकारचीही जबाबदारी आहे. या हल्ल्यामागे कोणतीही गँग असली, तरी संबंधितांना अटक करून त्यांना त्यांच्या भाषेत उत्तर दिलं जाईल. मुंबईत दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
1990 च्या दशकात मुंबईत गँगवॉरच्या घटना घडल्या होत्या. त्यावेळी पोलिसांनी कठोर कारवाई करून कायदा आणि सुव्यवस्था राखली होती. त्याचप्रमाणे आता या हल्ल्यामागे असणाऱ्यांना जशास तसं उत्तर दिलं जाईल, असा इशाराही एकनाथ शिंदे यांनी दिला.
टायगरवरील गोळीबाराची प्रत्यक्षदर्शीने सांगितली आपबिती; ‘क्षणातच तिघांनी झाडल्या गोळ्या’ :
दरम्यान, या गोळीबाराच्या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. घटनेच्या वेळी मैदानात टायगरचा मोबाईलवर व्हिडिओ शूट करणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शी महिला आणि युट्यूबर सलमा शेख यांनी माध्यमांशी बोलताना संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला.
सलमा शेख म्हणाल्या की, त्या मैदानात अनेक सेलिब्रिटी खेळण्यासाठी येत असल्यानं दिवसभर अनेक जण मोबाईलवर त्यांचे व्हिडिओ शूट करण्यासाठी उभे असतात. आपणही व्लॉगर असून, यापूर्वी टायगर श्रॉफचे अनेक व्हिडिओ पोस्ट केले आहेत. या व्हिडिओंना लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. रविवारी सायंकाळी टायगरचा व्हिडिओ शूट करत असताना त्याला नेहमीप्रमाणे आवाज दिला. तो कॅमेराला हात दाखवत गाडीतून बाहेर पडला आणि काही क्षणातच टायगरच्या कारवर तिघांनी गोळीबार केला.
यावेळी एका हडकुळ्या हल्लेखोराच्या हातात बंदूक असल्याचं आपण पाहिल्याचं सलमा शेख यांनी सांगितलं. सुरुवातीला अनेकांना हा दिवाळीतील फटाक्यांसारखा प्रकार वाटला. मात्र, काही क्षणांत टायगरची कार थांबली आणि परिसरात रक्त दिसल्यानंतर गोळीबार झाल्याचं लक्षात आले. कुणाला काही कळायच्या आत फायरिंग करणारे दोघे एका बाईकवर ट्रिपल सीट बसून तिथून पळून गेले.
टायगर श्रॉफ सुखरूप; अफवांवर विश्वास ठेवू नका - मुंबई पोलीस :
या घटनेनंतर मुंबई पोलिसांनी टायगर श्रॉफ सुरक्षित असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पोलीस उपायुक्त मोहित गर्ग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. टायगर श्रॉफच्या गाडीवर गोळीबार झाला असला, तरी तो पूर्णपणे सुरक्षित असून त्याला कोणतीही दुखापत झालेली नाही. परिसरातील परिस्थिती नियंत्रणात असून, प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.
हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथकं रवाना करण्यात आली आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसरातील बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून, मैदानासह आसपासच्या भागातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जात आहे. सलमा शेख यांच्यासह मैदानात व्हिडिओ शूट करणाऱ्या इतर व्यक्तींचेही जबाब नोंदवले जाणार आहेत. प्रत्यक्षदर्शींकडून मिळणारी माहिती आरोपींचा शोध घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. नागरिकांनी आणि चाहत्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहनही मुंबई पोलिसांनी केलं आहे.