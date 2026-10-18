अभिनेता टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल, दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश
Actor Tiger Shroff Firing : जुहू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार झाल्याची घटना घडल्यानं खळबळ उडाली आहे.
Published : October 18, 2026 at 9:51 PM IST
मुंबई Actor Tiger Shroff Firing - जुहू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार झाल्याची घटना घडल्यानं खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. घटना घडल्यानंतर मुंबई पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले असून, परिस्थिती नियंत्रणात आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश - अभिनेता टायगर श्रॉफच्या संदर्भात घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनेबाबत चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांशी संपर्क साधला. त्यांनी पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणाचा त्वरित तपास करण्याचे आणि दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
या घटनेबाबत पोलीस उपायुक्त मोहित गर्ग यांनी सविस्तर माहिती दिली. "अभिनेता टायगर श्रॉफवर सायंकाळी सात वाजण्च्या सुमारास गोळीबाराची घटना घडली. या घटनेत अभिनेता टायगर श्रॉफ सुखरुप आहे. टायगरच्या गाडी चालकाला गंभीर दुखापत झाली असून, रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेच्या तपासासाठी 15 पथकं तयार करण्यात आली आहेत. दोघांवर उपचार सुरू आहेत. टायगर श्रॉफ यांना गोळी लागली नाही. पुढील तपास सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त मोहित गर्ग यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले? - "ही घटना धक्कादायक आहे, निंदाजनक आहे. या घटनेमधून एक प्रकारची दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला. टायगर श्रॉफ एक उभरता अभिनेता आहे. त्याला धमकी देऊन, त्याच्या गाडीवर फायरिंग करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोणीतरी करत आहे. या घटनेचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे. मी या घटनेसंदर्भात मुंबई पोलिसांशी देखील बोललो. या घटनेसंदर्भात मुंबई आयुक्तांनी टीम तयार करून तपासाला सुरुवात केली आहे. हल्लेखोरांना जशास तसं त्यांच्या भाषेत उत्तर दिलं जाईल, कोणाचीही दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही. मुंबईत कलाकारांना घाबरण्याची गरज नाही," अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
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