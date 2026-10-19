टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण: हल्लेखोरांची पल्सर दुचाकी अंधेरी स्टेशनवरून जप्त; पुढील तपास सुरू
मुंबईतील जुहू परिसरातील पुष्पा पार्कजवळ रविवारी (18 ऑक्टोबर) सायंकाळी टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार करण्यात आला.
Published : October 19, 2026 at 9:10 AM IST
मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफच्या बीएमडब्ल्यू कारवर गोळीबार करून पसार झालेल्या हल्लेखोरांनी वापरलेली पल्सर दुचाकी अंधेरी रेल्वे स्थानक परिसरात सोडल्याचं समोर आलं आहे. पोलिसांनी ही दुचाकी ताब्यात घेतली असून, तिच्या नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, दुचाकी सध्या तिसऱ्या मालकाच्या नावावर आहे. या प्रकरणी दुचाकीच्या पहिल्या मालकाला चौकशीसाठी बोलावण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
मुंबईतील जुहू परिसरातील पुष्पा पार्कजवळ रविवारी (18 ऑक्टोबर) सायंकाळी टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार करण्यात आला. फुटबॉल खेळून घरी परतत असताना हल्लेखोरांनी त्याच्या बीएमडब्ल्यू कारवर तीन ते चार गोळ्या झाडल्याचे समोर आलं. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली. सुदैवाने, या हल्ल्यात टायगर श्रॉफ सुरक्षित असून त्याला कोणतीही दुखापत झालेली नाही. मात्र, या गोळीबारात टायगरचा चालक फिरदौस आणि घटनास्थळी उपस्थित असलेली आणखी एक व्यक्ती जखमी झाली. दोघांनाही जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके तयार :
दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके तयार करण्यात आली असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जात आहे. प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी आणि फॉरेन्सिक विश्लेषणही सुरू असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त डॉ. मोहित गर्ग यांनी दिली.
पोलिसांच्या तपासात गोळीबारानंतर हल्लेखोरांनी पळून जाण्यासाठी वापरलेली दुचाकी अंधेरी रेल्वे स्थानक परिसरात सोडल्याचे समोर आलं. दुचाकीच्या क्रमांकाच्या आधारे पोलिसांनी मालकीचा तपास केला असता, आतापर्यंत ती तीन जणांच्या नावावर हस्तांतरित झाल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी दुचाकीच्या पहिल्या मालकाला चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. दुचाकी कोणाकडून कोणाकडे हस्तांतरित झाली आणि ती हल्लेखोरांपर्यंत कशी पोहोचली? याचा तपास सुरू आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांची अनेक पथके विविध बाजूंनी तपास करत आहेत.
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