ED च्या कारवाई नंतर अभिनेता सोनू सूद साई चरणी नतमस्तक; म्हणाला सगळं काही...

श्रद्धा-सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून वर्षाकाठी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येत असतात. आज प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूदनं (Sonu Sood) साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.
Published : December 20, 2025 at 6:51 PM IST
शिर्डी : गरिबांचा मसीहा म्हणून ओळखले जाणारा प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूदनं (Sonu Sood) आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या (Shirdi Saibaba) समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी सोनू सूदनं साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीला उपस्थिती लावली. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना सोनू सूद म्हणाला, "काही दिवसापूर्वी मी मागणी केली होती की सोशल मीडिया काही वयापर्यंत बंद झालं पाहिजे. सरकारनं यावर काहीतरी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. 14 किंवा 16 वर्षांवरील युवकांनाच सोशल मीडियाचा वापर करता यावा. मुलांनी पुस्तकं वाचावीत आणि आई-वडिलांसोबत जास्त वेळ घालवावा. मोबाईल आणि सोशल मीडियावर नाही. ऑस्ट्रेलियामध्ये असं करण्यात आलं असून भारतात देखील असं करणं गरजेचं आहे. येणाऱ्या पिढीच्या भवितव्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे."
साईबाबा मार्गदर्शन करतात : येणारं 2026 वर्ष सर्वांसाठी सुखाचं आणि समृद्धीचं जावं अशी प्रार्थना सोनू सूदनं साईबाबांच्या चरणी केली. नवीन वर्षात सोनू सूदच्या नंदी या चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात होणार असून तो चित्रपट नवीन वर्षातच प्रदर्शित होणार आहे. सोनू सूदवर झालेल्या ईडी कारवाईवर बोलताना सोनू सूद म्हणाला, "सगळं काही साईबाबांच्या कृपेनं चांगलं आहे. कोणतीही अडचण आलेली नाही. साईबाबा मार्गदर्शन करत असतात. त्यामुळं कुठलीही अडचण आली नाही. ईडीची कारवाई झाली म्हणून साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो असं नाही तर मी कायमच साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत असतो."
"मी साधारण 26 वर्षांपासून शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येतोय. कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात करण्याआधी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येतो आणि साईंचे धन्यवाद मनातो. आज जीवनात जे काही करत आहे ते सगळं साईबाबांच्या आशीर्वादानेच करत आहे." - सोनू सूद, अभिनेता
कोपरगावातील प्रभाग क्रमांक 15 अचानक भेट : शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनानंतर सोनू सूदनं कोपरगावातील प्रभाग क्रमांक 15 मधील मतदान केंद्र परिसराला अचानक भेट दिली. सोनूनं कोपरगाव येथील निकटवर्तीय मित्र विनोद राक्षे यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विनोद राक्षे हे आज नगरपालिकेच्या निवडणुकीमुळं मतदान प्रक्रियेत व्यग्र असल्यानं शिर्डीला येऊ शकले नव्हते. विनोद राक्षे यांच्या पत्नी सुरेखा राक्षे या कोपरगाव नगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवार असून त्या निवडणूक रिंगणात आहेत. मित्राची भेट न झाल्याचं समजताच सोनू सूदनं थेट कोपरगाव गाठलं. विनोद राक्षे, त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. अचानक सोनू सूद मतदान केंद्र परिसरात दाखल झाल्यानं मतदारांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. अभिनेत्याला प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी अनेक मतदारांनी गर्दी केली होती. याशिवाय मतदान केंद्र परिसरात बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही त्याच्यासोबत सेल्फी घेण्याची संधी साधली. त्यामुळं काही काळ मतदान केंद्र परिसरात उत्साही आणि आनंदी वातावरण पाहायला मिळालं.
