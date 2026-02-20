ETV Bharat / state

अभिनेता शरमन जोशी साईचरणी नतमस्तक, आगामी चित्रपटांबाबत दिली माहिती

अभिनेता शरमन जोशी यानं शिर्डीत साईबाबाचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्याच्यासोबत त्याची पत्नी आणि आईदेखील होती.

Actor Sharman Joshi
अभिनेता शरमन जोशी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 1:06 PM IST

1 Min Read
शिर्डी (अहिल्यानगर) : अभिनेता शरमन जोशी यानं आज (20 फेब्रुवारी) पत्नी प्रेरणा चोप्रा आणि आई उषा जोशी यांच्यासह शिर्डी इथं साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. आई उषा जोशी यांना वार्धक्यामुळे चालताना त्रास होत असल्यानं गाडीतून उतरल्यानंतर शरमननं स्वतः त्यांना आधार देत साई मंदिराकडे नेलं. पुढे व्हीलचेअरवर बसवून त्यानं आईला साई समाधी मंदिरात नेलं आणि साईबाबांचं दर्शन घडवलं. मुलानं आईला दिलेला हा प्रेमळ आधार पाहून उपस्थित भाविकांनी समाधान व्यक्त केलं.

अभिनेता शरमन जोशी (ETV Bharat)

साई संस्थानकडून शरमनचा सत्कार : दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं शरमनचा शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर 'ई टीव्ही भारत'शी संवाद साधताना शरमन म्हणाला की, लहानपणापासून आई-वडिलांसोबत शिर्डीत येत आहेत. अनेक वर्षांनंतर आज आई दर्शनासाठी आली असून ही आनंदाची बाब आहे. तो पुढे म्हणाला की, गेली 20 वर्षे पत्नीसमवेत नियमितपणे साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत आहे. आपल्या कुटुंबाची साईबाबांवर अतूट श्रद्धा असून वेळ मिळाला आणि साईबाबांचं बोलावणं आले की तत्काळ दर्शनासाठी येतो व आशीर्वाद घेतो.

'सासरे प्रेम चोप्रांना घेऊन येणार' : खरं तर, शरमनची पत्नी प्रेरणा ज्येष्ठ अभिनेते प्रेम चोप्रा यांची कन्या आहे. शरमननं सांगितलं की, सासरे प्रेम चोप्रा हे शिर्डीच्या साईबाबांचे मोठे भक्त आहेत. शिर्डीत येऊन त्यांनाही खूप समाधान मिळतं. लवकरच त्यांना साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत घेऊन येणार असल्याचंही शरमननं सांगितलं.

गोलमाल 5 मध्ये शरमन झळकणार : कारकिर्दीबाबत बोलताना तो म्हणाला की, 'गोलमाल चित्रपटातील आपल्या भूमिकेला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. गोलमाल सीरीजच्या चारही भागांना मोठं यश मिळालं आहे. आता गोलमाल 5 लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून त्याचं चित्रीकरण लवकरच सुरू होणार आहे. या चित्रपटातील आपली भूमिका देखील रंजक असेल'. तसेच, शरमनचा 'जिद्दी सनम' हा नवा चित्रपटही लवकरच प्रदर्शित होणार असून, त्याच्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही, अशी माहितीही त्यानं दिली.

