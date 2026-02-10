कोल्हापूर : 600 वर्षांचं 'बेहडोबा' झाड बनलं गावची ओळख, अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी केलं वृक्षाचं बारसं
शाहूवाडी तालुक्यातील एका गावात प्राचीन आणि महाकाय बेहडा वृक्ष असून, तो गावाची ओळख ठरत आहे. या वृक्षाचा घेरा सुमारे 30 ते 35 फूट आहे.
Published : February 10, 2026 at 4:17 PM IST
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील शाहुवाडी तालुक्यातील खेडे या गावात असलेल्या अतिप्राचीन बेहडा वृक्षाच्या भेटीसाठी सिनेअभिनेते व वृक्षप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी आज (10 फेब्रुवारी) उपस्थिती लावली. यावेळी त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला. बेहडा हा वृक्षांचा देव मानून या वृक्षाला 'बेहडोबा' असं नाव देत त्याचा आगळावेगळा उत्सव साजरा करावा, असं त्यांनी यावेळी सुचवलं.
हा वृक्ष अभ्यासकांसाठी महत्त्वाचा असून या निमित्तानं अधिकाधिक पर्यटक या ठिकाणी कसे येतील? यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. यामुळे वृक्षसंवर्धन व वृक्ष बचाव चळवळ अधिक बळकट होईल, असं देखील मत अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी व्यक्त केलं.
बेहडोबा 600 वर्षांपासून अस्तित्वात : खरं तर, शाहूवाडी तालुक्यातील खेडेगावात एक प्राचीन आणि महाकाय बेहडा वृक्ष असून, तो गावाची ओळख ठरत आहे. या वृक्षाचा घेरा सुमारे 30 ते 35 फूट असून, त्याचा विस्तार अंदाजे 150 ते 200 फूट परिसरात पसरलेला आहे. गावकऱ्यांच्या माहितीनुसार हा वृक्ष सुमारे 600 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे.
या ऐतिहासिक वृक्षाला भेट देण्यासाठी पर्यावरण अभ्यासक, शालेय विद्यार्थी तसंच, विविध क्षेत्रातील संशोधक मोठ्या संख्येनं गावात येत आहेत. या बेहडा वृक्षाच्या सभोवताली औषधी गुणधर्म असलेल्या अनेक वनस्पती आढळून येतात. त्यामुळे या परिसरात कोणतंही बांधकाम होऊ नये, यासाठी विशेष काळजी घेण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त करण्यात आलं.
मोठ्या संख्येनं वृक्षप्रेमी उपस्थित : या वृक्षाच्या संवर्धनासाठी गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन योगदान द्यावं, असं आवाहन अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी केलं. यावेळी पर्यावरण अभ्यासक सुहास वायंगणकर, श्रीकांत इंगळहळीकर, विलास तोरसणकर, पांडुरंग दळवी, महेंद्र पोवार, कवी संजय पोळ यांच्यासह मोठ्या संख्येनं वृक्षप्रेमी उपस्थित होते.
हेही वाचा