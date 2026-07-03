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डीपफेक, मॉर्फ कंटेन्टविरोधात अभिनेत्री प्रीती झिंटाची हायकोर्टात धाव

डीप फेकविरोधात अभिनेत्री प्रीती झिंटानं आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Actor Preity Zinta moves Bombay High court
फाईल फोटो - मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 9:49 PM IST

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मुंबई : सोशल मीडियावरून एआय-निर्मित डीपफेक फोटो आणि मॉर्फ केलेला मजकूर हटवण्यात यावा, अशी मागणी करत एकेकाळची बॉलिवूडची आघाडीची अभिनेत्री प्रीती झिंटानंही आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिच्या या याचिकेची शुक्रवारी दखल घेत हायकोर्टानंही आक्षेपार्ह सामग्री हटविण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसह सर्व पक्षकारांना जारी केले आहेत.

काय आहे प्रकरण? - एआयच्या मदतीने डीपफेक व्हिडिओ, मॉर्फ फोटो हे प्रीती झिंटाच्या नावानं तयार करण्यात आलेत. तसेच चॅटबॉट-शैलीतील संवाद व अन्य सामग्री तिच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय तयार करून विविध सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून प्रीती झिंटाने केलाय. संबंधित संकेतस्थळांना अशी सर्व सामग्री तातडीनं हटविण्याचे आदेश द्यावेत तसेच भविष्यात आपल्या परवानगीशिवाय या संबंधित कोणतीही एआय-निर्मित किंवा मॉर्फ सामग्री प्रसिद्ध करण्यास त्यांना कायमस्वरूपी मनाई करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

हायकोर्टाचे निर्देश काय? - प्रीतीनं दाखल केलेल्या या याचिकेनुसार, तिचं नाव आणि चेहरा यांचा वापर विविध वस्तूंच्या जाहिराती, प्रमोशन आणि इतर काही ठिकाणी कोणत्याही पूर्व परवानगीशिवाय केला जातोय. या प्रकारांमुळे आपली लोकप्रियता आणि खासगी जीवनमानावर परिणाम होऊन आपल्या व्यक्तिमत्त्व अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा प्रीतीनं आपल्या याचिकेतून केला. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टानं संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री हटविण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करण्याबाबत परस्पर चर्चा करा, असे आदेश सर्व प्रतिवाद्यांना देत सुनावणी तूर्तास 6 जुलैपर्यंत तहकूब केली.

एआयचा वापर करून तयार केलेल्या डीपफेकनं सेलिब्रिटी हैराण - गेल्या काही काळापासून एकापाठोपाठ एक अनेक सेलिब्रिटींनी वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी अथवा प्रसिद्धी हक्कांच्या मुद्द्यांवर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यात अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चच, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, कार्तिक आर्यन यांसह इतरांची बरीच मोठी यादी तयार होईल.

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TAGGED:

ACTOR PREITY ZINTA
BOMBAY HIGH COURT
DEEPFAKES AI CONTENT
अभिनेत्री प्रीती झिंटा
PREITY ZINTA BOMBAY HIGH COURT

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