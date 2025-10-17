ETV Bharat / state

‘थॅलेसिमिया मुक्त महाराष्ट्र’ अभियानासाठी अभिनेता जॅकी श्रॉफ यांचा पुढाकार

थॅलेसिमिया या आजाराला आळा घालण्यासाठी आणि या आजाराबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्य सरकार सरसावलं आहे.

Published : October 17, 2025 at 9:58 PM IST

मुंबई : सध्या खूप धकाधकीचं आणि धावपळीचं जीवन सगळ्यांचं झालंय. फास्ट लाईफमध्ये आरोग्याकडं लक्ष देण्यास अनेकांना वेळ नसतो. परिणामी, कित्येकांना विविध आजारांना सामोरं जावं लागतं. गेल्या काही वर्षापासून ‘थॅलेसिमिया’ हा आजार मोठ्या प्रमाणात बळावला आहे.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि अभिनेता जॅकी श्रॉफ भेट (ETV Bharat Reporter)

ज्येष्ठ अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांचा पुढाकार : थॅलेसिमिया या आजाराला आळा घालण्यासाठी आणि या आजाराबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्य सरकार सरसावलं आहे. दरम्यान, थॅलेसिमिया या रक्ताच्या अनुवंशिक आजाराची समाजात जनजागृती करण्यासाठी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते जॅकी श्रॉफ हे राज्य सरकारला सहकार्य करणार आहेत. अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीत थॅलेसिमिया या आजाराबाबत आपण राज्य शासनाला सहकार्य करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केलीय.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि अभिनेता जॅकी श्रॉफ भेट (ETV Bharat Reporter)

व्यापक जनजागृती झाली पाहिजे : “थॅलेसिमिया हा गंभीर आजार आहे. थॅलेसिमिया या आजारावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. समाजातील सर्व घटकांनी, संघटना, प्रतिष्ठित नागरिक, सेवाभावी संस्था आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींनी एकत्र येऊन थॅलेसिमिया या आजारावर काम केलं पाहिजे. आता एकत्र येण्याची समाजाला गरज आहे. थॅलेसिमिया या आजारावर लोकांना जागृत करण्यासाठी अभियान, उपक्रम राबवला पाहिजे. तसंच या अभियानाला एकप्रकारे लोकचळवळीचं स्वरूप प्राप्त झालं पाहिजे. या आजाराविषयी तळागळातील शेवटच्या घटकांपर्यंत व्यापक जनजागृती झाली पाहिजे,” असं आवाहन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केलंय.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि अभिनेता जॅकी श्रॉफ भेट (ETV Bharat Reporter)

जॅकी श्रॉफ सदिच्छादूत होणार? : गेल्या काही वर्षांपासून अभिनेते जॅकी श्रॉफ हे विविध सामाजिक संघटना, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून थॅलेसिमिया आजाराविषयी सातत्यानं काम करताहेत. तसंच या आजाराबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, थॅलेसिमिया आजार नेमका आहे काय? याविषयी विविध उपक्रम राबवले आहेत किंवा राबवत आहेत. दरम्यान, शुक्रवारी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांच्या भेटीत थॅलेसिमिया आजारावर चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणारे ‘थॅलेसिमिया मुक्त महाराष्ट्र’ या अभियानासाठी अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांची ‘सदिच्छादूत’ म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत भेटीत चर्चा झाली. यावेळी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे डॉ. पुरुषोत्तम पुरी, उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्षप्रमुख मंगेश चिवटे, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

ACTOR JACKIE SHROFF THALASSEMIA
MINISTER PRAKASH ABITKAR
थॅलेसिमिया मुक्त महाराष्ट्र
अभिनेता जॅकी श्रॉफ
THALASSEMIA MUKT MAHARASHTRA

