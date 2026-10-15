देश सोडण्याच्या नोटीसविरोधात अभिनेता इम्रान खान हायकोर्टात दाद मागण्याच्या तयारीत!
अभिनेता इम्रान खान याला चक्क देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसविरोधात इम्रान खाननं मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केलीय.
Published : October 15, 2026 at 7:21 PM IST
मुंबई : ऑगस्ट क्रांती मैदानात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याप्रकरणी अभिनेता इम्रान खान याला चक्क देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसविरोधात इम्रान खाननं मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केली असून, लवकरच याविरोधात तो याचिका दाखल करणार आहे.
इम्रान खान हायकोर्टात दाद मागण्याच्या तयारीत - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी तसेच एसआयआर प्रक्रियेतील गोंधळाप्रकरणी मुंबईत 10 ऑक्टोबर रोजी निदर्शनं करण्यात आली होती. या निदर्शनात अभिनेता इम्रान खान यानंही उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत तीव्र निदर्शने केली होती. या आंदोलनादरम्यान मुंबई पोलिसांनी इम्रान खान याला ताब्यात घेतलं होतं. याच कारवाईचा पुढचा भाग म्हणून त्याला आता देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसला अभिनेता इम्रान खान हायकोर्टात आव्हान देणार असून, प्रक्रिया पूर्ण होताच यावर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नोटीस? - अभिनेता इम्रान खानला 28 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात झालेल्या एका आंदोलनात इम्रान खान सहभागी झाला होता. मुळात इम्रान खान हा अमेरिकेन नागरिक असून तो भारतात 'ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्डधारक म्हणून राहतो. त्यामुळे नियमभंग केल्याच्या कलमाखाली परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (FRRO) आणि मुंबई पोलिसांनी इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायद्यान्वये त्याला ही नोटीस दिलेली आहे.
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