देश सोडण्याच्या नोटिशीला अभिनेता इम्रान खानचे हायकोर्टात आव्हान; शुक्रवारी सुनावणी
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये अभिनेता इम्रान खान सहभागी झाला होता.
Published : October 19, 2026 at 12:37 PM IST
मुंबई : ऑगस्ट क्रांती मैदानात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याप्रकरणी अभिनेता इम्रान खान याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच्या याचिकेवर येत्या शुक्रवारी (22 ऑक्टोबर) सुनावणी घेण्यास न्यायालयानं सहमती दर्शवली आहे. तसेच, याचिकेत राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
इम्रान खानच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी :
तातडीच्या सुनावणीसाठी ही याचिका सोमवारी (19 ऑक्टोबर) न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरू होण्यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली. इम्रान खान यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी बाजू मांडली.
इम्रान खान वयाच्या दोन वर्षांपासून आपल्या कुटुंबासह भारतात राहत असून, त्याच्याविरोधात आजवर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नाही. असं असताना केवळ एका आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्याला थेट देश सोडण्याची नोटीस बजावणं चुकीचं असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कारणे दाखवा नोटीस न देता 14 दिवसांत देश सोडण्याचे निर्देश देणं अन्यायकारक असल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे.
ऑगस्ट क्रांती मैदान हे प्रतिबंधित क्षेत्र नसून, ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डधारकांना शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यास कायद्याने मनाई नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
"आयुष्यभर भारतात राहिलेल्या व्यक्तीला अशा प्रकारे देश सोडण्यास सांगणं हा अत्यंत टोकाचा निर्णय" :
संबंधित दिवशी इम्रान खान हा अभिनेत्री लेखा वॉशिंग्टन आणि त्याची चुलत बहीण झैन मरिया खान यांच्यासोबत आंदोलनात सहभागी झाला होता. आपण पोलिसांच्या बॅरिकेड्सचं उल्लंघन केलं नव्हतं आणि पोलीस ताब्यात घेत असताना तेथून निघत असल्याचं वारंवार सांगितलं होतं, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
कोणतेही आरोप सिद्ध झालेले नसताना आयुष्यभर भारतात राहिलेल्या व्यक्तीला अशा प्रकारे देश सोडण्यास सांगणं हा अत्यंत टोकाचा निर्णय असल्याचा युक्तिवाद इम्रान खान यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. आता या याचिकेवर शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागलं आहे.
केंद्र सरकारला उत्तरासाठी वेळ हवा :
केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, या याचिकेची प्रत त्यांना सोमवारी सकाळीच मिळाली आहे. त्यामुळे याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं. तसेच, हे प्रकरण स्थानिक पातळीशी संबंधित असल्याने राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले.
देश सोडण्याच्या नोटिशीमध्ये २८ ऑक्टोबर ही तारीख नमूद असल्यानं 26 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाल्यास पुरेसा वेळ मिळणार नसल्याची चिंता याचिकाकर्त्यांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. मात्र, शुक्रवारी सुनावणी घेऊन योग्य ते निर्देश दिले जातील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण? :
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेतील कथित गोंधळाविरोधात मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर 10 ऑक्टोबर रोजी निदर्शने करण्यात आली होती. या आंदोलनात अभिनेता इम्रान खान सहभागी झाला होता. यावेळी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं होतं. यापूर्वीही काही दिवसांपूर्वी शिवाजी पार्क येथे सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस (सीजेपी) या संघटनेच्या विरोध प्रदर्शनात तो सहभागी झाला होता. मात्र, ऑगस्ट क्रांती मैदानावरील आंदोलनानंतर प्रशासनाने त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई केली.
किरीट सोमय्या यांची तक्रार :
भाजपाचे नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. इम्रान खान हा अमेरिकन नागरिक असून, त्याच्याकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्ड आहे. त्यामुळे राजकीय आंदोलनात सहभागी होऊन त्याने इमिग्रेशन नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. तसेच, त्याला भारतातून हद्दपार करण्याची मागणी केली होती.
इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायद्यातील कलम 7 आणि 29 अंतर्गत परदेशी नागरिकांना परवानगीशिवाय अशा राजकीय आंदोलनांत सहभागी होता येत नसल्याचा दावा करत इम्रान खान याला देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.