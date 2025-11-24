धर्मेंद्र यांच्यावर विलेपार्ले स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार; स्मशानभूमी बाहेर चाहत्यांची गर्दी
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र (Actor Dharmendra) यांच्यावर विलेपार्ले स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Published : November 24, 2025 at 5:47 PM IST
मुंबई : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र (Actor Dharmendra) यांचं आज निधन झाले. त्यांच्यावर विलेपार्ले येथील सेवा समाज संचलित हिंदू स्मशान भूमीत अंतिम संस्कार करण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, सनी देओल यांनी मुखाग्नी दिला. धर्मेंद्र यांची शेवटची छबी पाहण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी मोठ्या संख्येने विलेपार्ले येथील स्मशानभूमी बाहेर मोठी गर्दी केली होती. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठ्या संख्येने मुंबई पोलिसांची फौज देखील तैनात करण्यात आली होती. बॉलीवूडसह भारतीय चित्रपट सृष्टीतील अनेक दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या पार्थिवाचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी विलेपार्ले स्मशानभूमीत हजेरी लावताना दिसून आले.
मुंबई पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त : सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे स्मशानभूमीच्या आतमध्ये चित्रपट सृष्टीतील कलाकार, अभिनेते वगळता माध्यमांसह अन्य कोणालाही जाण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. गेटच्या दोनही बाजूला मोठ्या प्रमाणात सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले होते, गेटच्या एका बाजूला मुंबई पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला. तर, गेटच्या आतमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान सीआयएसएफचे पथक तैनात होते.
धर्मेंद्र यांना श्वसनाचा त्रास होत होता : धर्मेंद्र यांना 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी नियमित तपासणीसाठी ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. 10 नोव्हेंबर रोजी त्यांची प्रकृती बिघडली. अशा स्थितीत त्यांचं संपूर्ण कुटुंब त्यांना भेटण्यासाठी रुग्णालयात पोहोचलं होतं. हेमा मालिनी, सनी देओल, ईशा देओल, करण देओल, राजवीर देओल आणि अभय देओल हे सर्वजण पोहोचले होते.
धर्मेंद्र यांची 65 वर्षांची कारकीर्द : 1960 मध्ये "दिल भी तेरा हम भी तेरे" या चित्रपटातून धर्मेंद्र यांनी अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर 1961 मध्ये आलेल्या "बॉयफ्रेंड" या चित्रपटात ते सहाय्यक अभिनेत्याच्या भूमिकेत दिसले. धर्मेंद्र 65 वर्षे अभिनयात सक्रिय राहिले, त्यांनी असंख्य हिट, सुपरहिट आणि ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले. त्यांनी शोले (1975), चुपके चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), फूल और पत्थर (1966), जुगनू (1973), आणि यादों की बारात (1973) यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केलं.
हेही वाचा -