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अभिनेते अनुपम खेर साईबाबांसमोर नतमस्तक; आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त दिला आरोग्याचा संदेश

पद्मश्री अभिनेते अनुपम खेर यांनी शिर्डीत साईबाबांचे दर्शन घेत अनुभूती व्यक्त केली. संस्थानतर्फे शॉल आणि मूर्ती देऊन त्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

SHIRDI ANUPAM KHER
अभिनेते अनुपम खेर साईबाबांसमोर नतमस्तक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 2:03 PM IST

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शिर्डी : प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेते आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते अनुपम खेर यांनी रविवारी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. 'अनेक वर्षांनंतर साईबाबांच्या दरबारात येण्याचा योग आला,' असं सांगत त्यांनी साईदर्शनानंतर अत्यंत सुखद आणि शांत अनुभूती मिळाल्याची भावना व्यक्त केली.

साईबाबांच्या दर्शनानंतर अनुपम खेर यांनी व्यक्त केल्या भावना : "आज साईबाबांनी मला इथं बोलवलं, याचा मला खूप आनंद आहे. शिर्डी साईबाबा मंदिरातील व्यवस्था आणि प्रबंध अतिशय उत्तम आहेत. साईबाबांच्या दरबारात आल्यावर सर्व काही ठीक होईल, असा एक सकारात्मक विश्वास मनात निर्माण होतो. दर तीन महिन्यांनी माझी आई, त्यांचे भाऊ आणि वहिनींसोबत शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत असते", असे अभिनेते अनुपम खेर यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना अनुपम खेर (ETV Bharat Reporter)

माझे वडील मला नक्कीच आशीर्वाद देत असतील : रविवारी (दि.21) 'फादर्स डे' असल्याचं औचित्य साधत अनुपम खेर यांनी आपल्या वडिलांची आठवण काढली. "आज माझे वडील स्वर्गातून मला नक्कीच आशीर्वाद देत असतील. माझे आजोबा पंडित अमरनाथ जी स्वतः एक योगाचार्य होते. लहानपणी आम्ही आजोबांकडं काही हट्ट धरला की ते आम्हाला शिर्षासन करून ती गोष्ट मागण्यास सांगायचे. स्वतः नियमित योगासन करायचे. योग केवळ शारीरिक स्वास्थ्यासाठीच नाही तर मानसिक संतुलनासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. माणसानं नेहमी आनंदी राहण्याचा सराव केला पाहिजे. चांगल्या आरोग्यासाठी योगसोबतच नियमित व्यायाम, चालणं, वेळेवर पौष्टिक आहार घेणं, प्राणायाम आणि ध्यान करणं अत्यंत गरजेचं आहे." यासह अनुपम खेर यांनी जगभरातील योग करणाऱ्या आणि शिकवणाऱ्या सर्व योग गुरूंचे अभिनंदन केलं. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला जागतिक स्तरावर स्थान मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचं कौतुक केलं.

आम्हाला आमचं वय नक्कीच जाणवत : अनुपम खेर यांनी आपल्या आगामी चित्रपटांबद्दलही माहिती दिली. प्रसिद्ध दिग्दर्शक महेश भट्ट यांनी लिहिलेल्या सारांश-2 या चित्रपटाचं स्वतः दिग्दर्शन करणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. याशिवाय सूरज बडजात्या यांच्यासोबत एका चित्रपटावर काम सुरू आहे. कोलकात्यात एका बंगाली चित्रपटाची निर्मिती करत असल्याची माहितीही खेर यांनी दिली. तसंच त्यांचे 'जाने पहचाने अनजाने' हे नाटक सध्या रंगभूमीवर चांगले गाजत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. बॉलिवूडमध्ये तुमचे आणि अनिल कपूर यांचे वय कधीच जाणवत नाही, या प्रश्नावर त्यांनी हसतमुख उत्तर देत म्हटले, आम्हाला आमचे वय नक्कीच जाणवते, अशी मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली.

साई दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे यांनी शॉल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन खेर यांचा सत्कार केला. यावेळी साईबाबा मंदिर अधिकारी नवनाथ मते तसंच जनसंपर्क विभागाचे प्रशांत सूर्यवंशी उपस्थित होते.

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TAGGED:

SHIRDI ACTOR ANUPAM KHER
INTERNATIONAL YOGA DAY
अनुपम खेर
आंतरराष्ट्रीय योग दिवस
SHIRDI ANUPAM KHER

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