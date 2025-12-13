इंडिगो विमान सेवेतील चुकीवर कारवाई होणार, मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती
देशातील अग्रगण्य असलेल्या इंडिगो विमानसेवेचं नियोजन पूर्णतः कोलमडलं असल्यानं, प्रवाशांनी रोष व्यक्त केलाय. यावर आता मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : December 13, 2025 at 8:48 PM IST
पुणे : गेले काही दिवस इंडिगोची विमान उड्डाणे स्थगित झाल्यानंतर प्रवाशांचे अतोनात हाल झाल्याचं पाहायला मिळालं. आता विमानसेवा (indigo Flight Service) ही सुरळीत झाली असून विमान सेवा पूर्वपदावर येत आहे. याबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "जे काही झालं आहे त्या संदर्भात एक समिती नेमण्यात आली असून त्या समितीच्या माध्यमातून चौकशी सुरू आहे. जी काही चूक झाली आहे त्याबाबत कारवाई केली जाणार आहे." पुण्यात आज केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याहस्ते पुणे पुस्तक महोत्सवाचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
काय म्हणाले मुरलीधर मोहोळ? : यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, "जी काही विमानसेवा थांबली होती ती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. शंभर टक्के जो इंडिगोच्या व्यवस्थापनाचा दोष आहे त्याचे दहा टक्के स्लॉट कमी करण्यात आले आहेत. त्याच्या ड्युटी टाइमला स्थगिती देण्यात आली आहे. विमान व्यवस्था हळूहळू सुरळीत होत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सूचना दिल्या आहेत. तसंच इंडिगोला कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. 90 टक्के विमान सेवा सुरळीत झाली आहे. ज्यांची चूक झाली आहे याबाबत चार सदस्य नेमून चौकशी केली जाईल, तसंच प्रवाशांना नुकसान भरपाई दिली गेली आहे."
827 कोटी रुपये रिफंड : इंडिगो ही विमान कंपनी गेल्या काही दिवसांपासून चांगलीच चर्चेत आली आहे. देशभरातील इंडिगोच्या विमान सेवेत मोठा व्यत्यय आल्यामुळं शेकडो विमानं रद्द झाली होती. उड्डाणे रद्द झाल्यामुळं एअरलाइनला कोट्यवधी रुपये परत (रिफंड) करावे लागत आहेत. सोमवारी जाहीर आकडेवारीनुसार, 1 ते 7 डिसेंबर 2025 दरम्यान, इंडिगोनं 5.86 लाख तिकिटं रद्द (PNR) केली आणि एकूण 569.65 कोटी रुपयांचं रिफंड दिलं आहे. तर 21 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर दरम्यान रद्द झालेल्या तिकिटांचा विचार केला तर ही संख्या 9.55 लाख PNR पर्यंत जाते, ज्यामध्ये एकूण 827 कोटी रुपये रिफंड देण्यात आला.
