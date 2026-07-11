मुंबईत मराठी फलक न लावणाऱ्यांवर कारवाई; 10 लाखांहून अधिक दुकानांची तपासणी, नियमभंग करणाऱ्यांकडून दीड कोटींहून अधिक दंड वसूल
आमदार संतोष दानवेंनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना शिंदेंनी 25 सप्टेंबर 2023ला सर्वोच्च न्यायालयानेही मराठी नामफलकाच्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिल्याचे स्पष्ट केलंय.
Published : July 11, 2026 at 3:45 PM IST
मुंबई- मुंबईतील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी भाषेतील नामफलक लावणे कायद्याने बंधनकारक असून, या नियमाची सर्वोच्च न्यायालयानेही खातरजमा केली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू असून, ती आणखी कडक करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार संतोष दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना शिंदे यांनी 25 सप्टेंबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही मराठी नामफलकाच्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिल्याचे स्पष्ट केले.
किती आणि कुठे कारवाई? : सरकारच्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2023 ते 4 जून 2026 या कालावधीत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 10 लाखांहून अधिक दुकाने आणि आस्थापनांची तपासणी केली. प्रमुख रस्त्यांवरील 2,00,067 आस्थापनांपैकी 1,93,747 ठिकाणी मराठी नामफलक आढळले, तर 6,320 आस्थापनांवर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत 3,861 आस्थापनांकडून 1.15 कोटींहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला. तसेच 1003 आस्थापनांनी 1.02 कोटी कंपाउंडिंग शुल्क भरून प्रकरणे निकाली काढली, तर 1456 प्रकरणे सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
पदे भरण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात : अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेबाबत सरकारने सांगितले की, मंजूर 121 पदांपैकी सध्या 53 अधिकारी कार्यरत असून, 68 पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच 14 मे ते 4 जून 2026 या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली असून, दुकानदारांना मराठी नामफलक लावण्याबाबत जनजागृती आणि नोटिसा देण्याची कारवाईही करण्यात आली आहे.
नियम काय सांगतो? : नव्या नियमानुसार दुकाने-आस्थापनांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या कितीही असली तरी फलक मराठी भाषेतच असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवार्थीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम, 2022 मधील कलम 36(क)(1) तसेच कलम 6 अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान व आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम 7 नुसार मराठी भाषेतील नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. यानुसार, तपासणीनंतर मराठी पाटी लावण्यास नकार दिल्यास संबंधितांविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल. कोर्टाने कारवाईची गरज नसल्याचे ठरविल्यास दंड भरावा लागेल. या प्रकरणात प्रति कामगार 1,000 किंवा कायद्यातील दंडाच्या तरतुदीनुसार दंड आकारला जाईल.
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