छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रसिद्ध 'उत्तम उपहार गृह'वर कारवाई, एफडीएनं परवाना केला निलंबित
पदार्थ तळताना सतत एकच तेलाचा वापर केल्यानं ते आरोग्यास हानिकारक असल्याचं दिसून आलं. जिलेबी इम्रती करण्यासाठी वापरलेला डालडा वनस्पती तूपही अनेकवेळा वापरत होते.
Published : July 23, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 5:47 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - शहरातील प्रसिद्ध आणि ओळख असणारे "उत्तम उपहार गृह" या आस्थापनेवर अन्न व औषधी प्रशासनाने कारवाई केल्याची माहिती देण्यात आली. जिलेबी आणि इम्रती या खाद्य पदार्थांसाठी अतिशय प्रसिद्ध असे हे उपाहारगृह मानले जाते. शहरातून आणि बाहेरून गुलमंडी येथे जाणाऱ्या प्रत्येकाला येथील चव आकर्षित करते. मात्र विभागाने केलेल्या तपासणीत धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. खाद्य पदार्थ तळताना सतत एकच तेलाचा वापर केल्यानं ते आरोग्यास हानिकारक असल्याचं तर जिलेबी आणि इम्रती तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले डालडा तूप देखील अनेकवेळा वापरात आणण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर त्याठिकाणी काम करणारे लोक तंबाखू सेवन करत असल्याचं, खाद्य पदार्थ ठेवलेल्या ठिकाणी झुरळ आढळून आल्याचं निदर्शनास आल्यानं कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिली.
उत्तम उपहार गृहावर कारवाई - शहराची ऐतिहासिक ओळख सर्वांना माहिती आहेच. मात्र खाद्य संस्कृती मधील इम्रती या गोड पदार्थासाठी देखील शहर परिचित आहे. पहाटे सहापासून ते रात्री अकरापर्यंत अनेक ग्राहक फक्त आणि फक्त जिलेबी आणि इम्रतीची चव चाखण्यासाठी उत्तम उपहार गृह येथे येत असतात. अशा प्रसिद्ध ठिकाणी अन्न व औषधी प्रशासनाने तपासणी केली असता धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. ज्यामध्ये उपहार गृहाचा परवाना चुकीचा असल्याचं निष्पन्न झालं.
खाद्यपदार्थ तळण्यासाठी वापरण्यात येणारं तेल पुन्हा पुन्हा वापरण्यात आल्यानं त्याचा दर्जा खालावलेला आढळून आला. प्रसिद्ध असलेल्या जिलेबी आणि इम्रती टाकण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या डालडा वनस्पती तुपाचा देखील वारंवार वापर करण्यात येत होता. त्याचबरोबर त्यात रंग वापरण्यात येत असल्याचं आढळून आल्याने कारवाई करण्यात आली असल्याचं विभागातर्फे सांगण्यात आलं.
झुरळ आणि तंबाखूच्या पुड्या आढळून आल्या - शहरातील सर्वात जुने आणि प्रसिद्ध असे उपहारगृह असूनही तिथे घाणेरड्या पद्धतीचे साहित्य ठेवण्यात आले होते. ड्रेनेज असलेल्या ठिकाणी खाद्य पदार्थ ठेवण्यात आले, जिथे जिलेबी तयार केली जात होती तिथे झुरळ फिरत होते, कामगार तंबाखू सेवन करत असल्याचं दिसून आलं. कामगारांच्या डोक्यावर टोपी नव्हती, ते वापरत असलेला रंग किती आणि का वापरण्यात येते त्याबद्दल माहिती नव्हती. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली, कुठलेही साहित्य जप्त करण्यात आले नाही. मराठवाडा विभागात अशा पद्धतीच्या कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिली.
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