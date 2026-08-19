मराठी येत नसेल तर उद्यापासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कारवाई; प्रताप सरनाईकांची ठाम भूमिका
परिवहन विभागानं 12 ऑगस्ट 2026 रोजी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून केली जाणार आहे.
Published : August 19, 2026 at 4:09 PM IST
मुंबई : रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी येणं आता अनिवार्य असून, त्याची तपासणी उद्यापासून सुरू केली जाणार आहे. व्यावहारिक मराठी बोलता येत नसलेल्या चालकांवर थेट परवाना रद्द करण्याऐवजी सुरुवातीला नोटीस देऊन मराठी शिकण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली जाईल. या कालावधीतही आवश्यक मराठीचे ज्ञान न आल्यास संबंधित चालकाचा बॅज आणि परवाना तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज (19 ऑगस्ट) मंत्रालयात परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर दिली.
उद्यापासून कडक अंमलबजावणी : परिवहन विभागानं 12 ऑगस्ट 2026 रोजी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून केली जाणार आहे. मराठी भाषेचा प्रचार-प्रसार वाढवणे, दैनंदिन व्यवहारात मराठीचा वापर वाढवणे आणि वाहतूक क्षेत्रातील चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता यावा, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. तसंच या नियमामुळं चालकांच्या रोजगारावर परिणाम करण्याचा सरकारचा हेतू नाही, असंही प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, "व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान नसलेल्या रिक्षा चालकाची तपासणी झाल्यानंतर त्याला प्रथम नोटीस बजावली जाईल. मराठी शिकण्यासाठी त्याला एक महिन्याची मुदत दिली जाणार आहे. महिनाभरानंतरही चालकाला व्यावहारिक मराठी बोलता येत नसेल तर नियमांनुसार त्याचा बॅज आणि परवाना तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित केला जाईल. तर ही कारवाई करण्याची वेळच येऊ नये, अशी परिवहन विभागाची भूमिका आहे."
वायुवेग पथक चालकाची तपासणी करणार : राजपत्रातील कायद्याची स्पष्टपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व आरटीओ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत सुमारे 9 लाख 65 हजार परवान्यांसाठी बॅज देण्यात आले आहेत. बॅज देतानाच चालकाला व्यावहारिक मराठी येते की नाही, याची तपासणी व्हायला हवी होती. ती यापूर्वीच झाली असती तर आज कारवाई करण्याची वेळ आली नसती. दरम्यान, ही तपासणी केवळ कार्यालयापुरती मर्यादित राहणार नाही. रस्त्यावर वाहन थांबवून वायुवेग पथक चालकाची तपासणी करणार आहे. राज्यातील सर्व आरटीओ अधिकारी तसंच वायुवेग पथकातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश देण्यात आले, असंही प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.
चालकांची पुनर्परीक्षा घेण्याच्या सूचना : यापूर्वी मराठीची परीक्षा दिलेल्या चालकांसाठी मात्र पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. अशा सुमारे 7 ते 7.5 हजार चालकांची पुनर्परीक्षा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यासोबत त्यांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्थाही केली जाणार आहे. पुनर्परीक्षेसाठी पात्र चालकांना तोपर्यंत कारवाईतून तात्पुरती सूट दिली जाणार आहे. मात्र इतर मराठी न येणाऱ्या चालकांवर उद्यापासून नियमांनुसार कारवाई होणार आहे. परिवहन विभागाने बनावट डोमिसाईल प्रमाणपत्रांच्या आधारे बॅज, लायसन्स किंवा परमिट घेणाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित डोमिसाईल प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याच्या सूचना आरटीओ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. गरज पडल्यास अधिकारी संबंधितांच्या घरी जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करतील. तसेच पोलिस ठाण्याच्या माध्यमातूनही डोमिसाईलची चौकशी केली जाणार आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच बॅज देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करणार - सरनाईक : ही विशेष मोहीम उद्यापासून सुरू होऊन पुढील महिन्याच्या अखेरपर्यंत राबवली जाणार आहे. आरटीओ आयुक्त नाईक आणि अतिरिक्त आयुक्त गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, मोहिमेची प्रमुख जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त गायकवाड यांच्याकडे देण्यात आली आहे. याचबरोबर, रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी महामंडळात 57 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, महामंडळाचे सध्या 17 हजारांहून अधिक सभासद आहेत. चालकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. 65 वर्षे पूर्ण झालेल्या रिक्षाचालकांना 10 हजार रुपयांचे अनुदान, तसंच गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. मात्र, या योजना उपलब्ध असल्या तरी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान ही अट कायम राहणार असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय, "मुजोरी आणि मग्रुरीला कायद्याच्या कक्षेत राहून उत्तर दिलं जाईल. मी सरकारचा मंत्री आहे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करणार. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठं नाही. नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल," असा इशाराही प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
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