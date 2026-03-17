संगमनेर हादरलं! शाळेतून परतत असताना चिमुरडीवर ॲसिड हल्ला, आरोपी फरार
संगमनेर तालुक्यातील एका गावात १३ वर्षीय चिमुरडीवर अज्ञात व्यक्तीनं ॲसिड हल्ला केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली.
Published : March 17, 2026 at 7:12 PM IST
अहिल्यानगर - संगमनेर तालुक्यातील एका गावात १३ वर्षीय चिमुरडीवर अज्ञात व्यक्तीनं ॲसिड हल्ला केल्याची संतापजनक घटना मंगळवार (१७ मार्च) रोजी उघडकीस आली. या अमानुष प्रकारामुळे संपूर्ण तालुक्यात संतापाची लाट उसळली असून, सर्वत्र तीव्र निषेध व्यक्त होत आहे.
पीडित मुलगी ही गंभीर जखमी झाली आहे. शाळेतून घरी जात असताना शिवारातील परिसरात साडेअकरा ते साडेबाराच्या दरम्यान हा भ्याड हल्ला करण्यात आला. घटनेनंतर तिला तातडीनं लोणी येथील प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अज्ञात व्यक्तीविरोधात संगमनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू असून, पोलीस उपअधीक्षक डॉ. कुणाल सोनवणे, स्थानिक गुन्हे शाखा पथक तसेच पोलीस निरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांनी घटनास्थळी पाहणी केली.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी फरार झाला असून, पोलिसांचे विशेष पथक त्याच्या मागावर आहे. शोधमोहीम तीव्र करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
या निर्घृण घटनेमुळं समाजमन हादरलं असून, नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आरोपीला तत्काळ अटक करून कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.