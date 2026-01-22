ETV Bharat / state

अचलपूर नगराध्यक्षांची एमआयएम बरोबर युतीबाबत सारवासारव; पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून युती नसल्याचं केलं स्पष्ट

भारतीय जनता पार्टी पक्ष हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा पक्ष असून एआयएमआयएम सोबत कोणत्याही प्रकारची युती भाजपाने केलेली नाही. या प्रकारची भूमिका अचलपूरच्या नगराध्यक्षा रुपाली माथने यांनी मांडलीय.

अचलपूर नगराध्यक्षा रूपाली माथने आणि पालकमंत्री बावनकुळे
अचलपूर नगराध्यक्षा रूपाली माथने आणि पालकमंत्री बावनकुळे (ETV Bharat)
January 22, 2026

अमरावती - अचलपूर नगरपरिषदेत भारतीय जनता पार्टी पक्ष आणि एआयएमआयएम यांच्यात युती झाल्याच्या सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या बातम्या पूर्णतः खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याची स्पष्ट भूमिका अचलपूरच्या नगराध्यक्षा रूपाली माथने यांनी मांडली आहे. त्यांनी याबाबत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र पाठवलंय. अचलपूर नगर परिषदेत ए आय एम आय एम पक्षाचा कोणताही अधिकृत गट अस्तित्वात नसल्याचा ठाम दावा या पत्रात करण्यात आलाय.



एआयएमआयएमशी युती नाही - अचलपूर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा रूपाली माथने यांच्या स्वाक्षरीनं पाठवण्यात आलेल्या पत्रात भारतीय जनता पार्टी पक्ष हा हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा पक्ष असून एआयएमआयएम सोबत कोणत्याही प्रकारची युती भाजपाने केलेली नाही. नगर परिषदेमध्ये एआयएमएमचा स्वतंत्र गट नसताना अशा अफवा पसरवणे हे चुकीचे आहे असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

अचलपूर नगरपरिषदेत असं आहे राजकीय समीकरण - अचलपूर नगर परिषदेत काँग्रेसचे 15 एआयएआयएमचे 3 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 आणि 1 अपक्ष असे एकूण 21 नगरसेवक निवडून आले आहेत. तसंच प्रहार पक्षाचे दोन नगरसेवक भाजपाचे 10 आणि 8 अपक्ष नगरसेवक असून विविध आघाड्यांचे गट कार्यरत आहेत. यामध्ये काँग्रेस आघाडी अचलपूर विकास आघाडी अचलपूर परतवाडा विकास आघाडी आणि भाजपा स्वातंत्र गट अस्तित्वात असल्याचं पत्रात स्पष्ट करण्यात आलंय. भाजपा आणि एआयएमआयएम युतीबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी पालकमंत्र्यांकडे ही माहिती सादर करण्यात आली असल्याचं अचलपूरच्या नगराध्यक्ष रूपाली माथने यांनी स्पष्ट केलंय.

