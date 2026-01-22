ETV Bharat / state

अचलपूर नगरपरिषदेत सर्वपक्षीय समन्वयाचा नवा अध्याय, भाजपा, काँग्रेस अन् एमआयएमला संधी

अचलपूर नगरपरिषदेत भाजपा आणि एमआयएमचे नगरसेवक सत्ता समीकरणासाठी एकत्र आले होते. या समीकरणात आता काँग्रेसनंही सहभाग नोंदवला आहे.

अचलपूर नगरपरिषद (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 22, 2026 at 2:54 PM IST

अमरावती : अचलपूर नगरपरिषदेत सत्तेच्या राजकारणापेक्षा विकासाला प्राधान्य देत सर्वपक्षीय समन्वयाचं सकारात्मक चित्र समोर आलंय. नगरपरिषदेतील विविध विषय समित्या स्थायी समिती आणि सभापती पदांच्या निवड प्रक्रियेत भाजपा काँग्रेससह सर्व पक्षांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलंय. 'सबका साथ, सबका विकास' या ध्येयाचा प्रत्यय या अचलपूर नगरपालिकेत येतोय.

विशेष बैठकीत निवड : गुरुवारी झालेल्या विशेष बैठकीत अचलपूर नगरपरिषदेच्या विविध समित्यांची रचना जाहीर करण्यात आली. नगराध्यक्षपद भाजपाकडं असताना उपनगराध्यक्षपद काँग्रेसकडं देण्यात आलंय. यासोबतच विषय समित्यांच्या सभापती आणि सदस्य निवडीतही समतोल साधण्यात आला आहे.

महिलांना नेतृत्वाला संधी : या निवड प्रक्रियेत महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी देण्यात आली असून महिला आणि बालकल्याण समितीसह विविध समित्यांच्या सभापतीपदी महिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग अधिक बळकट होणार असल्याचं मत व्यक्त केलं जातंय.

विकासावर झालं एकमत : नगरविकास पाणीपुरवठा स्वच्छता शिक्षण आरोग्य क्रीडा आणि सांस्कृतिक समित्यांमध्ये अनुभवी आणि कार्यक्षम नगरसेवकांची निवड करण्यात आली. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शहराच्या मूलभूत प्रश्नांवर एकत्र काम करण्याचा निर्धार सर्वपक्षीय नेत्यांनी व्यक्त केलाय.

एमआयएमच्या सईदा बानो पाणीपुरवठा समिती सभापती : अचलपूर नगरपरिषदेमध्ये भाजपा आणि काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांना समित्यांवर संधी मिळाली असतानाच एमआयएमच्या सईदा बानो अब्दुल सत्तार यांना देखील पाणीपुरवठा समिती सभापती म्हणून संधी देण्यात आली. काँग्रेसच्या शबाना मोहम्मद अली यांना बांधकाम समिती सभापती म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली असून काँग्रेसच्याच नुरी बीबी सलोनी यांना महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपदाची जबाबदारी दिली आहे. तर स्थायीसमिती सभापती म्हणून काँग्रेसचे इमरान खान बिस्मिल्ला खान यांची निवड झाली आहे. स्थायी समिती सदस्य म्हणून भाजपाच्या सुचित्रा डोळे, सुरेश तायडे काँग्रेसचे असलम खान यांची निवड झाली आहे.

अचलपूरच्या विकासाला गती : "अचलपूर शहराचा सर्वांगीण विकास हाच आमचा केंद्रबिंदू आहे. सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतले जातील. नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी नगरपालिकेची प्रत्येक समिती जबाबदारीनं काम करेल," असं अचलपूरच्या नगराध्यक्षा रूपाली माथने यांनी स्पष्ट केलंय.

संपादकांची शिफारस

