बागेश्वरबाबाची पूजा करून होम हवनच्या नावानं आजीला घातला लाखोंचा गंडा
वृद्ध महिलेला बागेश्वरबाबाची पूजा करून होम हवन केल्यानं विघ्न दूर होतील, अशी थाप मारून लाखोंचा गंडा घातल्याची घटना समोर आलीय.
Published : November 16, 2025 at 7:33 PM IST
ठाणे : 70 वर्षीय वृद्ध महिलेच्या एकटेपणाचा फायदा घेऊन 7 जणांच्या टोळीनं आपसात संगनमत करून बागेश्वरबाबाची पूजा करून होम हवन केल्यान विघ्न दूर होतील, अशी थाप मारून लाखोंचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना उल्हासनगरमध्ये घडली आहे. याप्रकरणी 7 भामट्यांविरोधात विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. करिष्मा, साहिल, गोली, उषा, उषाचा मुलगा यश, लविना, कशिश आणि गुरुजी अशी गुन्हा दाखल झालेल्या भामट्यांची नावं आहेत.
एकटेपणाचा फायदा घेत घातला गंडा : तक्रारदार या उल्हासनगर परिसरातील इमारतीमध्ये एकट्याच राहतात. सर्व आरोपी उल्हासनगर कॉम्प 5 नंबर भागातच राहतात. आरोपी करिष्मानं तक्रारदार आजीच्या एकटेपणाचा फायदा घेऊन त्यांच्याशी ओळख निर्माण केली. त्यानंतर त्यांना रूम घेऊन देण्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून 10 लाख रोख घेतले. मात्र, रूम मिळत नसल्यानं तक्रारदार महिलेनं रक्कम परत मागितली असता रक्कम परत करण्यास विघ्न येत असून, त्यासाठी तुम्हाला बागेश्वरबाबाची पूजाअर्चा करून होम हवन करावा लागेल, असं त्यांना सांगून त्यांचा विश्वास संपादन केला, अशी माहिती पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे दिली.
सामान घेऊन आरोपी फरार : आरोपींच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून बागेश्वर भक्त असलेल्या तक्रारदार आजीने घरातील दागिने आणि रोख रक्कम बागेश्वरबाबाची पूजाअर्चा आणि होम हवन करण्यसाठी दिले. दरम्यान, 11 नोव्हेंबरला बागेश्वर बाबाची पूजा आणि होम हवन करत असताना हवनमध्ये दागिने टाकावे लागतील, असं सांगून होम हवन ठिकाणी दागिने ठेवले. त्यानंतर पूजा करून तक्रारदार आजीला बागेश्वर बाबाचा प्रसाद खाण्यास दिला. त्या प्रसादामध्ये गुंगीकारक औषध असल्यानं त्या बेशुद्ध झाल्या. याच संधीचा फायदा घेऊन आरोपींनी त्यांच्या हातातील 20 ग्राम सोन्याच्या बांगड्या, हिरं सर्व सामान घेऊन आरोपी फरार झाले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
प्रकरणाचा तपास सुरू : "शुद्धीवर आल्यावर आपली फसवणूक झाल्याचं आजीच्या लक्षात आलं. यानंतर त्यांनी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात धाव घेत घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितला. यानंतर पोलिसांनी विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून प्रकरणाचा तपास सुरु केला. हा सर्व प्रकार जानेवारी 2023 ते 11 नोव्हेंबर दरम्यान घडल्याचं तक्रारीत नमूद केलं आहे. आरोपींनी सुमारे 24 लाख 60 हजार रुपये आणि हिरे असा ऐवज लंपास केलाय. या गुन्हाचा अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक बी. आर. दराडे करत आहेत," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कोळी यांनी दिली.
