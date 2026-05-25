मुंबईत चायना मेड पिस्तुलांसह तिघे अटकेत; लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंध असल्याचा संशय
Published : May 25, 2026 at 8:10 PM IST
मुंबई : चिनी बनावटीची तीन पिस्तुलं आणि 45 जिवंत काडतुसांसह अटक करण्यात आलेल्या तिघांच्या पोलीस कोठडीत 1 जूनपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या तिघांचे लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंध असल्याच्या संशयावरून खोलात तपास करण्याकरता मुंबई पोलिसांनी या तिघांना पुढील रिमांडसाठी सोमवारी मुंबईतील मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात हजर केलं होतं.
हत्यारांसह अटक केलेल्या तिघांच्या पोलीस कोठडीत वाढ : रिमांड सुनावणीदरम्यान मुंबई गुन्हे शाखेने न्यायालयासमोर युक्तिवाद करत सांगितलं की, आरोपींची अधिक चौकशी करणं आवश्यक आहे. त्यांना मुंबईत कोणी बोलावलं होतं?, या परदेशी बनावटीच्या पिस्तुलांचा स्रोत काय आहे आणि ही शस्त्रे कोणाला विकण्याचा किंवा पोहोचवण्याचा त्यांचा हेतू होता का?, याचा तपास अद्याप सुरू आहे. गुन्हे शाखेने न्यायालयाला असंही सांगितलं की, या संपूर्ण शस्त्र पुरवठा जाळ्यात एक मोठी आंतरराष्ट्रीय टोळी समाविष्ट असून हा संघटित गुन्हेगारीचाच एक भाग आहे.
कशी झाली अटक? : मुंबई पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर गुन्हे शाखेने सापळा रचून शनिवारी सेंट जॉर्ज रुग्णालय परिसरातून या तिघांना अटक केली. आरोपींकडून 45 जिवंत काडतुसे आणि परदेशी बनावटीची तीन पिस्तुलं जप्त करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीत, ही हत्यारे काही व्यक्तींना विक्री करण्याच्या उद्देशानं मुंबईत आणल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपींनी मुंबईपर्यंतच्या प्रवासासाठी रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीचा वापर केला होता. मुंबईत आल्यानंतर ते एका लॉजमध्ये एकत्र थांबले होते. पंजाब आणि राजस्थानमधील हे आरोपी मुंबईत आल्यानंतरच एकमेकांच्या संपर्कात आल्याचं तपासात उघड झालं आहे. सध्या, पोलीस या बेकायदेशीर शस्त्रपुरवठ्यामागील मुख्य सूत्रधार आणि संपूर्ण नेटवर्कचा शोध घेत आहेत.
तिन्ही आरोपी सराईत गुन्हेगार : अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये गोलू उर्फ अरबाझ हा राजस्थानमधील रहिवासी आहे. त्याच्यावर झालावाड येथे तब्बल 19 गुन्हे दाखल आहेत. तर जशनप्रीत मंगलसिंग (24) आणि सुखविंदर (24) हे दोघेही पंजाबमधील पटीयाला येथील रहिवासी असून त्यांच्यावर चार गुन्हे दाखल आहेत. 2022 मधील एका तरुणाच्या हत्येप्रकरणी हे दोघे फरार आरोपी असल्याची माहितीही समोर आली आहे. मुंबई गुन्हे शाखेचे उपायुक्त राजतिलक रोशन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “तीन जण पिस्तुलांसह मुंबईत आल्याची गुप्त माहिती क्राइम ब्रँचला मिळाली होती. त्यानुसार पी. डिमेलो रोडवरील सेंट जॉर्ज रुग्णालयाजवळ सापळा रचून त्यांना अटक करण्यात आली.” त्यांच्याकडून तीन चायना मेड पिस्तुलं आणि 45 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली असून एका पिस्तुलाची किंमत सुमारे तीन लाख रुपये असल्याचं सांगण्यात आलं. या प्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे".
तिघांच लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंध असल्याचे पुरावे : गुन्हे शाखेसमोर सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, या आरोपींच्या निशाण्यावर मुंबईतील नक्की कोण होतं? बिष्णोई गँगनं यापूर्वी बॉलिवूडमधील नामांकित व्यक्तींना धमक्या देत त्यांच्यवर हल्ले केलेत. यात अभिनेता सलमान खान आणि दिग्दर्शक रोहित शेट्टीचा यांचाही समावेश आहे. यात अटक केलेले आरोपी आणि शूटर हे देखील राजस्थान आणि पंजाब सीमाभागातून होते. हे तिघेही त्याच भागातून मुंबईत आलेत. याच पार्श्वभूमीवर, हे आरोपी मुंबईत एखाद्या मोठ्या बॉलिवूड सेलिब्रिटीला टार्गेट करण्यासाठी आले होते का? या अँगलनंही सध्या पोलीस आरोपींची कसून चौकशी करत आहेत. आरोपींचे मोबाईल फोन जप्त केले असून त्यांच्या कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR), चॅट्स आणि इतर डिजिटल पुराव्यांचं सध्या सखोल विश्लेषण सुरू आहे. या तपासातून लवकरच आणखी काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केलीय.
